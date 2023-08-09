Детскую площадку в парке Победы в Белгороде отремонтируют почти за 3 млн рублей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Детскую площадку в парке Победы в Белгороде готовы отремонтировать почти за 3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает управление капитального строительства городской администрации. Заявки подаются до 16 августа, подрядчика определят 18 августа. Выполнить работы необходимо в течение месяца.
Согласно техническому заданию, от исполнителя требуется провести демонтажные работы, уложить плитку, установить непосредственно детскую площадку, малые архитектурные формы, провести озеленение территории.
Добавим, что речь идёт не о проблемном детском городке около «Ленты», а о другой площадке. Она указана на схеме ниже.
Что до детского городка, его закрыли в феврале 2023 года, хотя формально сделали это раньше. На тот момент контроль за детской площадкой усилили, поскольку белгородцы всё равно пробирались на территорию. Когда городок откроется, неизвестно, однако точно после реконструкции.
Проблемная детская площадка в своё время превратилась в свалку: там были разбросаны куски кирпича, плитки, битое стекло. Городок обещали починить и открыть вновь, но точную дату открытия не называли.
Добавим, что детскую площадку в центре Белгорода оккупировали агрессивные подростки и бомжи. На это массово жаловались местные жители.