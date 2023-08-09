Детскую площадку в парке Победы в Белгороде отремонтируют почти за 3 млн рублей

Что до детского городка, его закрыли в феврале 2023 года, хотя формально сделали это раньше. На тот момент контроль за детской площадкой усилили, поскольку белгородцы всё равно пробирались на территорию. Когда городок откроется, неизвестно, однако точно после реконструкции.