Детей пустят в белгородские школы с письменного согласия родителей

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Появилось новое требование, необходимое для посещения учебных образований. У Вячеслава Гладкова спросили — обязательно ли подписывать согласие на посещение школы ребёнком? Да, но не везде.
В приграничных муниципальных образованиях — да. У нас обстановка достаточно сложная. Мне очень важно, чтобы все родители понимали, что нахождение детей в одном месте приносит определённые риски. Здесь нужно совместное решение правительства области и администрации района или округа, администрации школы и родителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Какие районы и городские округа входят в данном контексте в приграничные, и касается ли это Белгорода, губернатор не уточнил. А учитывая, что вся Белгородская область является приграничной, это растяжимое понятие. Гладков отметил, что в случае переживаний родителей очный учебный процесс в школах начинать не будут, «но если всё-таки начинаем, то нужно быть во всеоружии».
Напомним, в 20-километровой зоне школы и детские сады работать не будут из-за высоких рисков попасть под обстрел. В Шебекино также учебные заведения не откроются в сентябре 2023 года.