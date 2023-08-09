Детей пустят в белгородские школы с письменного согласия родителей

Какие районы и городские округа входят в данном контексте в приграничные, и касается ли это Белгорода, губернатор не уточнил. А учитывая, что вся Белгородская область является приграничной, это растяжимое понятие. Гладков отметил, что в случае переживаний родителей очный учебный процесс в школах начинать не будут, «но если всё-таки начинаем, то нужно быть во всеоружии».