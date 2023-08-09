Денис Сафин рассказал, как «Уральская Сталь» заботится о благополучии сотрудников

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Как сообщает aif.ru, за ближайшие пять лет на развитие таких инициатив планируется направить 100 миллиардов рублей инвестиций. Генеральный директор управляющей компании холдинга Денис Сафин пообещал, что средства в первую очередь пойдут на увеличение комфорта работников и повышение заработной платы.
Он отметил, что главной ценностью комбината являются люди, поэтому забота о сотрудниках и их семьях выступает приоритетом для «Уральской Стали».
За первое полугодие 2023 года оплата труда работников повышалась уже дважды. При этом наиболее весомую надбавку получили сотрудники, которые не имели ранее высокого дохода. По ряду специальностей зарплаты выросли до 22%. Примечательно, что комбинат реализует и прочие меры поощрения своего персонала, такие как увеличение окладов по наиболее сложным направлениям работы и компенсация оплаты питания.
Согласно комментарию Дениса Сафина, комбинат в ближайшие несколько лет планирует сделать все возможное, чтобы сотрудникам было комфортно работать. Кроме того, «Уральская Сталь» намерена сделать все возможное для обеспечения комфортной жизни в Новотроицке. Каждая семья в этом городе так или иначе связана с комбинатом. Поэтому холдинг при участии руководства города и региона намерен финансировать развитие комфортной и современной городской среды, чтобы население имело все возможности для самореализации.
Благодаря предложению компании также решено было учредить агентство развития Новотроицка, которое будет заниматься реализацией проектов развития среды, качества социальных услуг, оказывать поддержку предпринимателям.
Кроме запуска собственных проектов, компания курирует ежегодный конкурс «Хорошие дела», победителям которого выделяются гранты на реализацию полезных инициатив.