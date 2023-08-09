Денис Сафин рассказал, как «Уральская Сталь» заботится о благополучии сотрудников

Согласно комментарию Дениса Сафина, комбинат в ближайшие несколько лет планирует сделать все возможное, чтобы сотрудникам было комфортно работать. Кроме того, «Уральская Сталь» намерена сделать все возможное для обеспечения комфортной жизни в Новотроицке. Каждая семья в этом городе так или иначе связана с комбинатом. Поэтому холдинг при участии руководства города и региона намерен финансировать развитие комфортной и современной городской среды, чтобы население имело все возможности для самореализации.