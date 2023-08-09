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Белгородцы увидят самый большой звездопад года

8 августа 2023, 21:15
Фото: Александр Стадченко
В выходные дни 12 и 13 августа жители области смогут увидеть пик метеорного потока «Персеиды», сообщается в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в социальной сети «ВКонтакте».

Лучшим временем для наблюдения звездопада астрономы называют три ночи: с 11 на 12 августа, с 12 на 13 августа и с 13 на 14 августа. Но чтобы в полной мере насладиться космической иллюминацией, нужно выехать за город — желательно на расстояние 20-30 км, иначе искусственное световое загрязнение не даст ничего увидеть в черте населённого пункта. Серп Луны при этом зрелищу совершенно не помешает.

Наблюдать звёздный поток можно с 21:30 до самого рассвета. Не забудьте потеплее одеться и взять с собой удобный коврик или кресло — стоять всю ночь будет неудобно.

Напомним, в начале июля в Белгороде увидели редкое атмосферное явление — святящиеся серебристые облака. Иначе их называют ночные или мезосферные, так как это самые высокие облака в атмосфере Земли.

Фото: Московский планетарий
В Белгороде заметили светящиеся облака: фото
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#Артем Черненко#Звездопад#Астрономия#Астрономические явления#Персеиды#Общество#Белгородская область
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