Белгородцы увидят самый большой звездопад года

Posted Сегодня, 21:15
Published Сегодня, 21:15
Modified Сегодня, 21:15
Updated Сегодня, 21:15
Лучшим временем для наблюдения звездопада астрономы называют три ночи: с 11 на 12 августа, с 12 на 13 августа и с 13 на 14 августа. Но чтобы в полной мере насладиться космической иллюминацией, нужно выехать за город — желательно на расстояние 20-30 км, иначе искусственное световое загрязнение не даст ничего увидеть в черте населённого пункта. Серп Луны при этом зрелищу совершенно не помешает.
Наблюдать звёздный поток можно с 21:30 до самого рассвета. Не забудьте потеплее одеться и взять с собой удобный коврик или кресло — стоять всю ночь будет неудобно.
Напомним, в начале июля в Белгороде увидели редкое атмосферное явление — святящиеся серебристые облака. Иначе их называют ночные или мезосферные, так как это самые высокие облака в атмосфере Земли.