Белгородцы увидят самый большой звездопад года

Лучшим временем для наблюдения звездопада астрономы называют три ночи: с 11 на 12 августа, с 12 на 13 августа и с 13 на 14 августа. Но чтобы в полной мере насладиться космической иллюминацией, нужно выехать за город — желательно на расстояние 20-30 км, иначе искусственное световое загрязнение не даст ничего увидеть в черте населённого пункта. Серп Луны при этом зрелищу совершенно не помешает.