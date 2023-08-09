Белгородцы среди ночи увидели незапланированный фейеверк: видео

Белгородцы продолжают нарушать запрет на запуск фейерверков. Очередной прогремел в Старом Осколе в микрорайоне Степном. Видео сняли местные жители. При этом в регионе уже давно не разрешают запускать фейерверки, однако жителей региона это не останавливает.