Белгородцы среди ночи увидели незапланированный фейеверк: видео

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Белгородцы продолжают нарушать запрет на запуск фейерверков. Очередной прогремел в Старом Осколе в микрорайоне Степном. Видео сняли местные жители. При этом в регионе уже давно не разрешают запускать фейерверки, однако жителей региона это не останавливает.
Ранее стало известно, что белгородцев будут штрафовать за запуск салюта в День Победы. Использование пиротехники на текущий момент расценивается как мелкое хулиганство и наказывается штрафом или административным арестом до 15 суток.
6 марта старооскольцы проснулись от громких звуков. Как оказалось, неизвестные запустили фейерверк. Этим они также нарушили запрет, который действует в Белгородской области из-за «жёлтого» уровня террористической опасности.
Напомним, что в Белгороде День города в этом году отмечали без салюта.