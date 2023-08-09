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Белгородцы среди ночи увидели незапланированный фейеверк: видео

9 августа 2023, 06:40
Фото: 1MI
Фейерверк

Белгородцы снова незаконно запустили фейерверк

Неизвестный запустил их в Старом Осколе. При этом салюты в Белгородской области всё ещё запрещены. Видео опубликовал Telegram-канал «L1VE Старый Оскол».

Белгородцы продолжают нарушать запрет на запуск фейерверков. Очередной прогремел в Старом Осколе в микрорайоне Степном. Видео сняли местные жители. При этом в регионе уже давно не разрешают запускать фейерверки, однако жителей региона это не останавливает.

Ранее стало известно, что белгородцев будут штрафовать за запуск салюта в День Победы. Использование пиротехники на текущий момент расценивается как мелкое хулиганство и наказывается штрафом или административным арестом до 15 суток.

6 марта старооскольцы проснулись от громких звуков. Как оказалось, неизвестные запустили фейерверк. Этим они также нарушили запрет, который действует в Белгородской области из-за «жёлтого» уровня террористической опасности.

Напомним, что в Белгороде День города в этом году отмечали без салюта.

Фейерверк в Старом Осколе
Видео: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
В Старом Осколе ночью было громко: неизвестные решили устроить запрещённый фейерверк
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Салют#Новости Старого Оскола#Город#Фейерверки#Запрет#Штраф#Административный арест#Мелкое хулиганство#Видео
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