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Белгородцы простились с убитой в Разумном девочкой

9 августа 2023, 15:41
Фото: 1MI

В Разумном под Белгородом похоронили убитую на кладбище девочку

9 августа в Разумном Белгородского района прошли похороны 15-летней девочки, тело которой нашли на кладбище 6 августа. Участие в них принял глава муниципалитета Владимир Перцев.
Сегодня всё Разумное (Белгородский район) провожали в последний путь 15-летнюю Викторию, которая была убита. Сразу хочу сказать, что преступник пойман и сейчас находится в правоохранительных органах.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Накануне, 8 августа, убийство девочки прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это преступление потрясло всю страну, но он рад, что современные технические средства позволили максимально быстро найти убийцу. И он уверен, что преступник понесёт заслуженное, максимально возможное наказание за это убийство.

Напомним, в убийстве ребёнка подозревают 42-летнего жителя Разумного. По версии следствия, он сначала изнасиловал 15-летнюю девочку, после чего задушил, так как испугался наказания. В качестве причины своего поступка он назвал нехватку женского внимания.

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#Белгородская область#Владимир перцев#Белгородский район#Общество#Убийство#Подросток#Похороны
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