Белгородцы простились с убитой в Разумном девочкой

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Сегодня всё Разумное (Белгородский район) провожали в последний путь 15-летнюю Викторию, которая была убита. Сразу хочу сказать, что преступник пойман и сейчас находится в правоохранительных органах.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Накануне, 8 августа, убийство девочки прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это преступление потрясло всю страну, но он рад, что современные технические средства позволили максимально быстро найти убийцу. И он уверен, что преступник понесёт заслуженное, максимально возможное наказание за это убийство.
Напомним, в убийстве ребёнка подозревают 42-летнего жителя Разумного. По версии следствия, он сначала изнасиловал 15-летнюю девочку, после чего задушил, так как испугался наказания. В качестве причины своего поступка он назвал нехватку женского внимания.