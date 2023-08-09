Белгородцы простились с убитой в Разумном девочкой

Накануне, 8 августа, убийство девочки прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это преступление потрясло всю страну, но он рад, что современные технические средства позволили максимально быстро найти убийцу. И он уверен, что преступник понесёт заслуженное, максимально возможное наказание за это убийство.