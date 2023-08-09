Белгородцам предлагают поделиться школьными принадлежностями с малоимущими семьями

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Белгородцы смогут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со сборами детей в школу в этом учебном году. Мэрия анонсировала благотворительную акцию «Соберём ребёнка в школу».
Желающие могут принести канцелярские принадлежности, одежду и обувь — новые или б/у в хорошем состоянии. Собранные вещи передадут многодетным, малообеспеченным семьям.
Вещи принимают на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города на ул. Королёва, 8. Он работает с 9:00 до 18:00. При возникновении вопросов горожане могут обратиться по телефону 8 (4722) 52-34-98.
В 2022 году в рамках акции удалось помочь 350 детям, в основном сиротам. Тогда им выдали 50 наборов школьной формы, 30 рюкзаков, 350 канцелярских наборов.