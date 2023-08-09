Белгородцам предлагают поделиться школьными принадлежностями с малоимущими семьями

В Белгороде проведут благотворительную акцию «Соберём ребёнка в школу». Она предусматривает помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году. Подробности сообщили в мэрии.

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