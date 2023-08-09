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Белгородцам предлагают поделиться школьными принадлежностями с малоимущими семьями

9 августа 2023, 15:06
Фото: 1MI
В Белгороде проведут благотворительную акцию «Соберём ребёнка в школу». Она предусматривает помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году. Подробности сообщили в мэрии.
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Дети

Белгородцы смогут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со сборами детей в школу в этом учебном году. Мэрия анонсировала благотворительную акцию «Соберём ребёнка в школу».

Желающие ⁣могут принести канцелярские принадлежности, одежду и обувь — новые или б/у в хорошем состоянии. ⁣Собранные вещи передадут многодетным, малообеспеченным семьям.

Вещи принимают на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города на ул. Королёва, 8. Он работает с 9:00 до 18:00. При возникновении вопросов горожане могут обратиться по телефону 8 (4722) 52-34-98.

В 2022 году в рамках акции удалось помочь 350 детям, в основном сиротам. Тогда им выдали 50 наборов школьной формы, 30 рюкзаков, 350 канцелярских наборов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Дети#Образование#Благотворительная акция#Учебный год#Одежда#Обувь#Многодетные семьи#Школьная форма#Рюкзаки#Новости Белгорода
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