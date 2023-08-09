Белгородские врачи не смогли наложить гипс ребёнку и отправили в другой город

В Губкине Белгородской области с населением более 80 тыс. человек врачи не смогли наложить гипс ребёнку — его отправили на скорой в Старый Оскол, а оттуда он с мамой вынужден был добираться своим ходом. Жалобу в прямом эфире зачитал губернатор Вячеслав Гладков.