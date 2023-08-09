Белгородские врачи не смогли наложить гипс ребёнку и отправили в другой город

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Глава региона не смог объяснить, почему для оказания амбулаторной помощи ребёнка отправили в Старый Оскол, и сообщил, что по данному факту министерство здравоохранения сейчас проводит служебную проверку.
Должны были оказать помощь на месте в Губкине. Хотел извиниться здесь за то решение, которое было принято врачами. Примем меры, постараемся такого в дальнейшем не допускать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Расстояние между Губкиным и Старым Осколом составляет 26 км.
Напомним, в начале июля Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов: один ушел в декрет, второй уволился. На время поисков новых специалистов в эти города были организованы выезды детских кардиологов из Белгорода по специальному графику.