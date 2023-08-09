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Белгородские врачи не смогли наложить гипс ребёнку и отправили в другой город

9 августа 2023, 19:16
Фото: Bel.ru
В Губкине Белгородской области с населением более 80 тыс. человек врачи не смогли наложить гипс ребёнку — его отправили на скорой в Старый Оскол, а оттуда он с мамой вынужден был добираться своим ходом. Жалобу в прямом эфире зачитал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона не смог объяснить, почему для оказания амбулаторной помощи ребёнка отправили в Старый Оскол, и сообщил, что по данному факту министерство здравоохранения сейчас проводит служебную проверку.

Должны были оказать помощь на месте в Губкине. Хотел извиниться здесь за то решение, которое было принято врачами. Примем меры, постараемся такого в дальнейшем не допускать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Расстояние между Губкиным и Старым Осколом составляет 26 км.

Напомним, в начале июля Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов: один ушел в декрет, второй уволился. На время поисков новых специалистов в эти города были организованы выезды детских кардиологов из Белгорода по специальному графику.

Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов
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#Кристина Семенчук#Медицина#Служебная проверка#Врачи#Перелом#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Вячеслав Гладков
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