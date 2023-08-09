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Атака с БПЛА и падение неустановленного объекта: что произошло в Белгородской области

9 августа 2023, 07:17
Фото: 1MI

ВСУ усиленно атаковали Белгородский район

Накануне под ударами были три приграничных района. Помимо этого, при утренней атаке 9 августа пострадал человек. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

8 августа ВСУ били по Белгородскому и Краснояружскому районам, Шебекинскому горокругу. На следующее утро при новой атаке пострадал человек.

Больше всего накануне досталось Белгородскому району. Так, в Наумовке с беспилотника сбросили гранату. По Нехотеевке выпустили 13 артснарядов, по Журавлёвке и Красному Хутору — десять и пять соответственно. В Щетиновке было 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатомётных выстрелов.

В Шебекинском горокруге по хутору Панков выпустили четыре миномётных снаряда, ещё шесть — по Новой Таволжанке и Красному.

В Краснояружском районе 8 августа под обстрелы попали Колотиловка и Прилесье. По окраинам населённых пунктов выпустили семь и два артиллерийских снаряда соответственно.

Уже утром 9 августа в Колотиловке упал неустановленный объект. В результате загорелся сенник во дворе частного дома. Пострадал мужчина: у него осколочное ранение стопы, но от госпитализации он отказался.

В Белгородской области упал неустановленный объект — пострадал мужчина
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