Атака с БПЛА и падение неустановленного объекта: что произошло в Белгородской области

Больше всего накануне досталось Белгородскому району. Так, в Наумовке с беспилотника сбросили гранату. По Нехотеевке выпустили 13 артснарядов, по Журавлёвке и Красному Хутору — десять и пять соответственно. В Щетиновке было 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатомётных выстрелов.