Атака с БПЛА и падение неустановленного объекта: что произошло в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
8 августа ВСУ били по Белгородскому и Краснояружскому районам, Шебекинскому горокругу. На следующее утро при новой атаке пострадал человек.
Больше всего накануне досталось Белгородскому району. Так, в Наумовке с беспилотника сбросили гранату. По Нехотеевке выпустили 13 артснарядов, по Журавлёвке и Красному Хутору — десять и пять соответственно. В Щетиновке было 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатомётных выстрелов.
В Шебекинском горокруге по хутору Панков выпустили четыре миномётных снаряда, ещё шесть — по Новой Таволжанке и Красному.
В Краснояружском районе 8 августа под обстрелы попали Колотиловка и Прилесье. По окраинам населённых пунктов выпустили семь и два артиллерийских снаряда соответственно.
Уже утром 9 августа в Колотиловке упал неустановленный объект. В результате загорелся сенник во дворе частного дома. Пострадал мужчина: у него осколочное ранение стопы, но от госпитализации он отказался.