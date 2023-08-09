20 СМИ и тревел-блогеров принимают участие в проекте «Путешествуй по России»

В Липецкой области основным местом для остановки стал известный туристический объект — природный парк «Кудыкина гора». Во время поездки по Воронежской области участники не только посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк детского и семейного отдыха «Нелжа», но также познакомились с известными ресторанами региона. Во время путешествия представители медиасферы активно использовали безналичные платежные сервисы.