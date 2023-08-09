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20 СМИ и тревел-блогеров принимают участие в проекте «Путешествуй по России»

9 августа 2023, 06:21
Фото: пресс-служба Сбера
Участники проекта «Путешествуй по России» прибыли в город Воронеж, который стал одной из остановок на их пути. В составе группы 20 журналистов из различных федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов страны.

Маршрут включает три основные летние федеральные трассы: «Неву», «Дон» и «Тавриду». Общая протяженность пути — более 3 600 километров. По дороге путешественники посещают десятки достопримечательностей регионов, рекомендованных для семейного отдыха.

В Санкт-Петербурге участники увидели несколько объектов культурно-исторического значения и познакомились с историей первых сберегательных касс в России. В Москве они посетили центральную штаб-квартиру Сбера на Кутузовском проспекте и прогулялись по экологическому маршруту «Гуляем по зеленой Москве».

В Липецкой области основным местом для остановки стал известный туристический объект — природный парк «Кудыкина гора». Во время поездки по Воронежской области участники не только посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк детского и семейного отдыха «Нелжа», но также познакомились с известными ресторанами региона. Во время путешествия представители медиасферы активно использовали безналичные платежные сервисы.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:
«Идея проекта родилась в Черноземье. Каждый регион России — уникален. Именно поэтому мы решили рассказать об интересных местах, которые нас окружают. Участники проекта имеют богатый опыт путешествий, которым они регулярно делятся со своими зрителями и подписчиками. Мы уверены, что участники проекта, представляющие разные российские города, смогут не только поделиться своими впечатлениями, но и помогут построить маршрут к морю многим жителям России».
Фото: пресс-служба Сбера

Далее они отправятся в Ростовскую область, где посетят парк культуры и отдыха «Лога». Финиширует проект на южном берегу Крыма — в курорте премиум-класса MriyaResort& SPA. Следить за путешествием можно на ресурсе генерального информационного партнера «Путешествуй по России» — Рамблер.

Денис Мигаль, основатель автомобильного маркетплейса FRESH:
«Мы очень рады стать партнёром такого важного социального проекта, наша компания поддерживает культурное, историческое и социальное наследие страны».

На основе сервиса 2GIS разрабатывается информационно-навигационная страница, которая поможет туристам получить информацию о достопримечательностях на маршруте и выбрать оптимальный путь. Рекомендации будут предоставляться, исходя из местоположения путешественников.

Проект «Путешествуй по России» был представлен в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В церемонии участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор Mriya Resort & SPA, Самвел Саруханян.

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#Артем Черненко#Сбер#Воронеж#Липецк#Москва#Санкт-петербург#Общество
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