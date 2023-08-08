Железнодорожникам Стойленского ГОКа вручили заслуженные награды

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Ведомственные, областные, городские и корпоративные награды получили более 20 человек. Музыкальным подарком для стойленских железнодорожников стало выступление местных самодеятельных коллективов.
— Профессия железнодорожников по праву считается одной из самых массовых и значимых. Железнодорожники трудятся в любое время суток и в любую погоду, их отличают высокая организованность, преданность своей профессии, ответственность за порученное дело. От всей души поздравляю с профессиональным днем наш дружный коллектив, пусть все будет хорошо в семьях, радости в жизни, стабильности и удовлетворения от важной и интересной работы, — отметил начальник ЦЖДТ Константин Красичков.
Цех железнодорожного транспорта СГОКа образован в 1962 году, а со следующего года с места будущего карьера уже пошли первые составы со вскрышей. Полвека назад парк подвижного состава цеха состоял из 12 паровозов и 89 думпкаров, а железная дорога была почти игрушечной — всего 19 км. Сейчас протяженность ж. д. путей на СГОКе составляет 180 км, по которым круглосуточно перевозят разные грузы 40 электровозов и 16 тепловозов. Количество думпкаров превышает 440 штук, а годовой объем перевозок в последние три года приближается к 100 тысячам тонн.
Сколько наград получили работники СГОКа в канун Дня металлурга — читайте здесь.