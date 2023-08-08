Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Изображение материала

Железнодорожникам Стойленского ГОКа вручили заслуженные награды

8 августа 2023, 11:33
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) в канун профессионального праздника — Дня железнодорожника — работникам цеха железнодорожного транспорта вручили заслуженные награды.

Ведомственные, областные, городские и корпоративные награды получили более 20 человек. Музыкальным подарком для стойленских железнодорожников стало выступление местных самодеятельных коллективов.

 — Профессия железнодорожников по праву считается одной из самых массовых и значимых. Железнодорожники трудятся в любое время суток и в любую погоду, их отличают высокая организованность, преданность своей профессии, ответственность за порученное дело. От всей души поздравляю с профессиональным днем наш дружный коллектив, пусть все будет хорошо в семьях, радости в жизни, стабильности и удовлетворения от важной и интересной работы, — отметил начальник ЦЖДТ Константин Красичков.

Цех железнодорожного транспорта СГОКа образован в 1962 году, а со следующего года с места будущего карьера уже пошли первые составы со вскрышей. Полвека назад парк подвижного состава цеха состоял из 12 паровозов и 89 думпкаров, а железная дорога была почти игрушечной — всего 19 км. Сейчас протяженность ж. д. путей на СГОКе составляет 180 км, по которым круглосуточно перевозят разные грузы 40 электровозов и 16 тепловозов. Количество думпкаров превышает 440 штук, а годовой объем перевозок в последние три года приближается к 100 тысячам тонн.

Сколько наград получили работники СГОКа в канун Дня металлурга — читайте здесь.

Читайте также:
На СГОКе выбрали лучшего машиниста тепловозаИзвестные старооскольские художники нарисовали производственные пейзажи СГОКаНа СГОКе начали модернизацию оборудования фабрики обогащения
#Артем Черненко#Стойленский ГОК#Железнодорожники#Профессиональный праздник#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Школа, МКД, частные дома и авто пострадали от разгула стихии в Белгородской области
Сегодня, 14:43
«Набрали алкашей»: белгородцы недовольны восстановлением домов в Новой Таволжанке
Сегодня, 06:48
«Экс-директора и глава депстроя завели ситуацию в тупик»: Гладков — о Новой жизни
Сегодня, 15:21
«Мы против многоэтажек, а не переселенцев»: белгородцы записали обращение к Гладкову
Сегодня, 07:35
Есть повреждения: стали известны последствия взрыва в Белгороде
Сегодня, 08:09
«Не хватало женского внимания»: обвиняемый в убийстве белгородец объяснил поступок
Сегодня, 12:48