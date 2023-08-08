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За полгода в Белгородской области нашли 16 нелегальных кредиторов

8 августа 2023, 10:33
Фото: 1MI
Большинство такого рода организаций работали как ломбарды. В июле в регионе нашли ещё два лжеломбарда, сообщили в Банке России.

16 нелегальных кредиторов обнаружили в Белгородской области в первом полугодии 2023 года. Большинство из них, согласно документам, работали как ломбарды.

Они представляют собой комиссионные магазины, но не имеют права давать займы. В таких случаях за сохранность вещей придётся поволноваться — их могут выставить на продажу уже на следующий день после сделки. Комиссии за пользование деньгами там тоже могут быть выше, чем в легальных ломбардах.

В июле обнаружили ещё два лжеломбарда, которые работают на территории Белгородской области. В ЦБ белгородцев призывают пользоваться услугами только легальных участников финансового рынка.

Напомним, в 2023 году в Белгородской области выросло число подозрительных финансовых компаний.

В 2023 году в Белгородской области выросло число подозрительных финансовых компаний
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Экономика#Нелегальные кредиторы#Ломбарды#Займы#Продажа#Финансовый рынок
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