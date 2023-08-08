За полгода в Белгородской области нашли 16 нелегальных кредиторов

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
16 нелегальных кредиторов обнаружили в Белгородской области в первом полугодии 2023 года. Большинство из них, согласно документам, работали как ломбарды.
Они представляют собой комиссионные магазины, но не имеют права давать займы. В таких случаях за сохранность вещей придётся поволноваться — их могут выставить на продажу уже на следующий день после сделки. Комиссии за пользование деньгами там тоже могут быть выше, чем в легальных ломбардах.
В июле обнаружили ещё два лжеломбарда, которые работают на территории Белгородской области. В ЦБ белгородцев призывают пользоваться услугами только легальных участников финансового рынка.
Напомним, в 2023 году в Белгородской области выросло число подозрительных финансовых компаний.