За полгода в Белгородской области нашли 16 нелегальных кредиторов

Они представляют собой комиссионные магазины, но не имеют права давать займы. В таких случаях за сохранность вещей придётся поволноваться — их могут выставить на продажу уже на следующий день после сделки. Комиссии за пользование деньгами там тоже могут быть выше, чем в легальных ломбардах.