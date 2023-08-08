Вячеслав Гладков забраковал беговые дорожки на новом стадионе в Белгороде

Напомним, в феврале подрядчика, который строит стадион около Центра адаптивных видов спорта, заставили менять покрытие на футбольном поле: из 24 рулонов в нормальном состоянии остались только два. Всего рядом с Центром введут в эксплуатацию три футбольных поля, два из них уже готовы к использованию.