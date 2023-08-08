Вячеслав Гладков забраковал беговые дорожки на новом стадионе в Белгороде

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Открытие одноэтажного центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом запланировано на 15 сентября, площадь спортивного объекта составляет 4000 м². Он включает универсальный зал, залы для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя.
Главный фокус внимания губернатора был сосредоточен на легкоатлетическом стадионе, который построили рядом с Центром адаптивных видов спорта. И если футбольное поле губернатор посчитал идеальным, то некачественные беговые дорожки забраковал. Теперь подрядчику предстоит их переделать.
Напомним, в феврале подрядчика, который строит стадион около Центра адаптивных видов спорта, заставили менять покрытие на футбольном поле: из 24 рулонов в нормальном состоянии остались только два. Всего рядом с Центром введут в эксплуатацию три футбольных поля, два из них уже готовы к использованию.