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Вячеслав Гладков забраковал беговые дорожки на новом стадионе в Белгороде

8 августа 2023, 20:06
Фото: правительство Белгородской области
Губернатор Белгородской области проинспектировал качество строительных работ в Центре адаптивных видов спорта, который возвели на улице Белинского рядом с Ботсадом, и остался недоволен новым стадионом рядом с ним, рассказали правительстве региона.

Открытие одноэтажного центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом запланировано на 15 сентября, площадь спортивного объекта составляет 4000 м². Он включает универсальный зал, залы для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя.

Главный фокус внимания губернатора был сосредоточен на легкоатлетическом стадионе, который построили рядом с Центром адаптивных видов спорта. И если футбольное поле губернатор посчитал идеальным, то некачественные беговые дорожки забраковал. Теперь подрядчику предстоит их переделать.

Напомним, в феврале подрядчика, который строит стадион около Центра адаптивных видов спорта, заставили менять покрытие на футбольном поле: из 24 рулонов в нормальном состоянии остались только два. Всего рядом с Центром введут в эксплуатацию три футбольных поля, два из них уже готовы к использованию.

Фото: правительство Белгородской области
Стала известна дата открытия в Белгороде Центра адаптивных видов спорта
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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Белгород#Спорт#Спортивный комплекс
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