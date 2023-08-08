ВСУ попали по жилому дому в брянском приграничье

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
8 августа ВСУ обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Повреждения получил жилой дом. Пострадавших среди мирных жителей нет, пишет издание. На месте работают оперативные службы.
Сегодня атаке подвергся и другой приграничный регион. В Курской области дрон-камикадзе упал на территории монастыря. Пострадал ребёнок: у него лёгкие осколочные ранения предплечья и руки.
Напомним, что накануне Белгородскую область четыре раза атаковали с беспилотников. Один из них сбили на подлёте к Белгороду. Повреждения от обломков дрона получили крыши трёх частных домов.