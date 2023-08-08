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ВСУ попали по жилому дому в брянском приграничье

8 августа 2023, 14:54
Фото: Bel.ru
Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Подробности сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

8 августа ВСУ обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Повреждения получил жилой дом. Пострадавших среди мирных жителей нет, пишет издание. На месте работают оперативные службы.

Сегодня атаке подвергся и другой приграничный регион. В Курской области дрон-камикадзе упал на территории монастыря. Пострадал ребёнок: у него лёгкие осколочные ранения предплечья и руки.

Напомним, что накануне Белгородскую область четыре раза атаковали с беспилотников. Один из них сбили на подлёте к Белгороду. Повреждения от обломков дрона получили крыши трёх частных домов.

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#Инна Рогова#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Брянская область#Белгородская область#Курская область#Александр Богомаз
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