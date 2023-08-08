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В пунктах временного размещения в других регионах осталось 196 шебекинцев

8 августа 2023, 13:30
Фото: 1MI
Больше всего белгородцев в Тульской области. Один человек лежит в стационаре во Владимирской области. Об этом рассказала заместитель главы региона по внутренней политике Ольга Медведева.
Сюжет
Пвр

По данным чиновницы, на 7 августа в пунктах временного размещения в других регионах осталось 196 шебекинцев. Но постепенно люди оттуда выезжают.

Самое большое количество белгородцев находится в Тульской области — 121 человек. В Липецкой области — 42 человека, в Пензенской — 32 и один шебекинец — во Владимирской области. Он проходит лечение в стационаре и по завершению вернётся в регион.

Напомним, всего на территории Белгородской области работает 10 пунктов временного размещения. На 7 августа в них находился 571 человек.

Ранее за пределы региона в ПВР уехали 794 человека.

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#Пвр#Регионы#Проживание#Общество#Белгородская область#Ольга медведева#Кристина Семенчук
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