Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
По данным чиновницы, на 7 августа в пунктах временного размещения в других регионах осталось 196 шебекинцев. Но постепенно люди оттуда выезжают.
Самое большое количество белгородцев находится в Тульской области — 121 человек. В Липецкой области — 42 человека, в Пензенской — 32 и один шебекинец — во Владимирской области. Он проходит лечение в стационаре и по завершению вернётся в регион.
Напомним, всего на территории Белгородской области работает 10 пунктов временного размещения. На 7 августа в них находился 571 человек.
Ранее за пределы региона в ПВР уехали 794 человека.