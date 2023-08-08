В Белгородской области в ПВР проживает 571 житель Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По словам чиновницы, после того, как шебекинцы начали возвращаться домой, власти оптимизировали количество пунктов временного размещения. На сегодняшний день их 10. Там проживает 571 человек. ПВР в основном находятся в Белгороде и Старом Осколе.
В Белгороде это одно из студенческих общежитий, которое власти вывели из образовательного процесса, а также загородные лагеря. В Старом Осколе — это муниципальная гостиница, где сегодня размещены порядка 200 жителей Шебекинского горокруга.
Также есть и другие ПВР. Если люди работают, они остаются в Белгороде или живут в ПВР в Шебекинском горокруге. Если люди не работают, то мы им предлагаем Старый Оскол.
Ольга Медведева
Напомним, в июне в Белгородской области было 99 ПВР, где проживали жители Шебекинского горокруга. Ещё 794 человека уехали в ПВР за пределы региона.