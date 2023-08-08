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В Белгородской области в ПВР проживает 571 житель Шебекинского горокруга

8 августа 2023, 07:25
Фото: 1MI
Всего на территории региона осталось 10 пунктов временного размещения. На 7 августа в них проживал 571 человек. Подробнее рассказала заместитель главы региона по внутренней политике Ольга Медведева.
Сюжет
Пвр

По словам чиновницы, после того, как шебекинцы начали возвращаться домой, власти оптимизировали количество пунктов временного размещения. На сегодняшний день их 10. Там проживает 571 человек. ПВР в основном находятся в Белгороде и Старом Осколе.

В Белгороде это одно из студенческих общежитий, которое власти вывели из образовательного процесса, а также загородные лагеря. В Старом Осколе — это муниципальная гостиница, где сегодня размещены порядка 200 жителей Шебекинского горокруга.

Также есть и другие ПВР. Если люди работают, они остаются в Белгороде или живут в ПВР в Шебекинском горокруге. Если люди не работают, то мы им предлагаем Старый Оскол.
Ольга Медведева

Напомним, в июне в Белгородской области было 99 ПВР, где проживали жители Шебекинского горокруга. Ещё 794 человека уехали в ПВР за пределы региона.

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#Кристина Семенчук#Пвр#Шебекино#Размещение#Оптимизация#Общество#Белгородская область#Ольга медведева
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