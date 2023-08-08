В Белгородской области дети участников СВО из разведённых семей тоже получат выплаты

В минувший понедельник в ходе оперсовещания Вячеслав Гладков поручил выплатить на подготовку детей к школе по 15 тысяч рублей. Речь идёт о детях участников СВО. Матпомощь выплатят на законных или усыновлённых детей. Также выплату произведут, если отец погиб в зоне СВО.