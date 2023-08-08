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В Белгородской области дети участников СВО из разведённых семей тоже получат выплаты

8 августа 2023, 09:47
Фото: 1MI
7 августа в ходе прямого эфира губернатор ответил на вопрос о выплатах. Коротко: выплату произведут в том числе детям, чьи родители в разводе.
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Выплаты

В ходе прямого эфира 7 августа губернатор Вячеслав Гладков зачитал вопрос жительницы региона о выплатах к школе. Женщину интересовало: положены ли они детям участников СВО, если родители в разводе? Или материальная помощь достанется только тем, чьи родители состоят в браке?

Губернатор заверил, что и в таком случае выплата полагается.

Если штамп в паспорте стоит, несмотря на то, что родители в разводе, выплата будет произведена.
Вячеслав Гладков

Глава региона ответил и на вопрос участника СВО, который интересовался, как можно получить выплату детям к 1 сентября. Губернатор пояснил, что переживать не стоит — соцзащита закроет этот вопрос.

Соцзащита перечислит непосредственно вашей семье. Вам пережевать здесь нечего, мы сделаем сами.
Вячеслав Гладков

В минувший понедельник в ходе оперсовещания Вячеслав Гладков поручил выплатить на подготовку детей к школе по 15 тысяч рублей. Речь идёт о детях участников СВО. Матпомощь выплатят на законных или усыновлённых детей. Также выплату произведут, если отец погиб в зоне СВО.

Белгородским детям участников СВО выплатят по 15 тысяч рублей для подготовки к школе
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#Таисия Некрасова#Общество#Спецоперация#Выплаты#Дети#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Материальная помощь#Развод#Родители#Соцзащита#СВО
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