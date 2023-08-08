В Белгородской области дети участников СВО из разведённых семей тоже получат выплаты

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В ходе прямого эфира 7 августа губернатор Вячеслав Гладков зачитал вопрос жительницы региона о выплатах к школе. Женщину интересовало: положены ли они детям участников СВО, если родители в разводе? Или материальная помощь достанется только тем, чьи родители состоят в браке?
Губернатор заверил, что и в таком случае выплата полагается.
Если штамп в паспорте стоит, несмотря на то, что родители в разводе, выплата будет произведена.
Вячеслав Гладков
Глава региона ответил и на вопрос участника СВО, который интересовался, как можно получить выплату детям к 1 сентября. Губернатор пояснил, что переживать не стоит — соцзащита закроет этот вопрос.
Соцзащита перечислит непосредственно вашей семье. Вам пережевать здесь нечего, мы сделаем сами.
Вячеслав Гладков
В минувший понедельник в ходе оперсовещания Вячеслав Гладков поручил выплатить на подготовку детей к школе по 15 тысяч рублей. Речь идёт о детях участников СВО. Матпомощь выплатят на законных или усыновлённых детей. Также выплату произведут, если отец погиб в зоне СВО.