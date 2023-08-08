В Белгородском районе завершают ремонт участка дороги от трассы «Крым»

В настоящее время дорожники уже укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. Затем выполнят слой щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме этого, в рамках проекта исполнитель построит тротуарную дорожку (230 м), отремонтирует пять остановок и поставит два автопавильона.