В Белгородском районе завершают ремонт участка дороги от трассы «Крым»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородском районе приведут в нормативное состояние участок дороги Ясные Зори — Архангельское от части федеральной трассы М-2 «Крым» до площадки агрохолдинга.
Работы проведут на 3,7 км трассы. Подрядчиком выступит компания «Белстройплюс».
В настоящее время дорожники уже укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. Затем выполнят слой щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме этого, в рамках проекта исполнитель построит тротуарную дорожку (230 м), отремонтирует пять остановок и поставит два автопавильона.
Всего на эти цели из федерального бюджета выделили 90,3 млн рублей.
В региональном правительстве напомнили, что Белгородская область получит казначейский кредит в размере 1,8 млрд рублей. Средства опережающего финансирования направят на ремонт объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Так, в нормативное состояние планируют привести 15 участков дорог, ремонт которых был запланирован на 2024 год. Их протяжённость составит 73,3 км.
Ранее регион досрочно завершил основную программу 2023 года. Всего обновили восемь региональных, 64 муниципальные дороги и 10 искусственных сооружений.