В Белгороде закрывают последний пункт выдачи гуманитарной помощи

Градоначальник рассказал, что поток белгородцев, желающих получить гуманитарную помощь, сократился в десятки раз. 7 августа в ДС «Космос» выдали всего 28 продуктовых наборов, хотя в первые дни работы это число достигало 4000 в сутки.