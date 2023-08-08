В Белгороде закрывают последний пункт выдачи гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 20:33
Published Сегодня, 20:33
Modified Сегодня, 20:33
Updated Сегодня, 20:33
Градоначальник рассказал, что поток белгородцев, желающих получить гуманитарную помощь, сократился в десятки раз. 7 августа в ДС «Космос» выдали всего 28 продуктовых наборов, хотя в первые дни работы это число достигало 4000 в сутки.
Пункт выдачи гумпомощи работал больше двух месяцев. За это время волонтёры раздали пострадавшим от обстрелов белгородцам 33,5 тыс. наборов продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены.
После закрытия пункта выдачи гумпомощи в ДС «Космос» господдержка продолжит оказываться на территории районов и округов Белгородской области.
Напомним, ещё месяц назад — в начале июля — в Белгороде работали два пункта выдачи гуманитарной помощи: в ЦМИ и «Космосе», но пункт в ЦМИ решили закрыть из-за невостребованности.ДС