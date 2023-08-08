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В Белгороде закрывают последний пункт выдачи гуманитарной помощи

8 августа 2023, 20:33
Фото: Bel.ru
10 августа в «Космосе» закроется последний пункт выдачи гуманитарной помощи шебекинцам, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что это связано с отсутствием спроса на его услуги.

Градоначальник рассказал, что поток белгородцев, желающих получить гуманитарную помощь, сократился в десятки раз. 7 августа в ДС «Космос» выдали всего 28 продуктовых наборов, хотя в первые дни работы это число достигало 4000 в сутки.

Пункт выдачи гумпомощи работал больше двух месяцев. За это время волонтёры раздали пострадавшим от обстрелов белгородцам 33,5 тыс. наборов продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены.

После закрытия пункта выдачи гумпомощи в ДС «Космос» господдержка продолжит оказываться на территории районов и округов Белгородской области.

Напомним, ещё месяц назад — в начале июля — в Белгороде работали два пункта выдачи гуманитарной помощи: в ЦМИ и «Космосе», но пункт в ЦМИ решили закрыть из-за невостребованности.ДС

В Белгороде закрыли ещё один пункт выдачи гуманитарной помощи
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#Артем Черненко#Город#Гумпомощь#Гуманитарная помощь#Пункты выдачи#Дс космос#Новости Белгорода#Белгород
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