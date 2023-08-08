Строители просят шебекинцев подписать акт о невыполненных работах

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
В качестве жертв рабочие выбрали пенсионеров, видимо, чтобы было легче уговорить. Так, к пожилой женщине в Шебекино пришёл строитель, чтобы уговорить её на подпись незаполненного акта о выполненных работах. Работы в доме на тот момент закончены не были.
Сегодня к моей матери пришли рабочие, уговаривали подписать незаполненный акт о выполненных работах. Вопрос — а какие конкретно работы они в этот акт впишут?
Кирилл, местный житель
Губернатор такому самовольному новшеству был удивлён. Он сообщил, что такого поручения не было — все документы подписываются после выполнения работ, если собственники удовлетворены качеством ремонта, а всё остальное неправильно.
Ваши родители не должны подписывать никакие акты. Это задача, которая стоит перед строительными организациями администрации Шебекинского округа и других районов, которые закреплены за определёнными улицами, секторами Шебекино и Новой Таволжанки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона пообещал в ближайшее время вновь посетить Шебекино и обсудить сложившуюся ситуацию со строителями.