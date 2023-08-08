Строители просят шебекинцев подписать акт о невыполненных работах

В качестве жертв рабочие выбрали пенсионеров, видимо, чтобы было легче уговорить. Так, к пожилой женщине в Шебекино пришёл строитель, чтобы уговорить её на подпись незаполненного акта о выполненных работах. Работы в доме на тот момент закончены не были.