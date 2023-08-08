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Строители просят шебекинцев подписать акт о невыполненных работах

8 августа 2023, 20:56
Фото: 1MI
О таком инциденте в Шебекино губернатору Белгородской области рассказал местный житель. Вячеслав Гладков призвал не подписывать документы до окончания ремонтных работ.

В качестве жертв рабочие выбрали пенсионеров, видимо, чтобы было легче уговорить. Так, к пожилой женщине в Шебекино пришёл строитель, чтобы уговорить её на подпись незаполненного акта о выполненных работах. Работы в доме на тот момент закончены не были.

Сегодня к моей матери пришли рабочие, уговаривали подписать незаполненный акт о выполненных работах. Вопрос — а какие конкретно работы они в этот акт впишут?
Кирилл, местный житель

Губернатор такому самовольному новшеству был удивлён. Он сообщил, что такого поручения не было — все документы подписываются после выполнения работ, если собственники удовлетворены качеством ремонта, а всё остальное неправильно.

Ваши родители не должны подписывать никакие акты. Это задача, которая стоит перед строительными организациями администрации Шебекинского округа и других районов, которые закреплены за определёнными улицами, секторами Шебекино и Новой Таволжанки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона пообещал в ближайшее время вновь посетить Шебекино и обсудить сложившуюся ситуацию со строителями.

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#Артем Черненко#Приграничье#Восстановление домов#Вячеслав Гладков#Шебекино#Белгородская область#Общество#Строители#Акт приемки#Восстановление#Пенсионер
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