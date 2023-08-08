Сколько человек погибло на воде с начала купального сезона в Белгородской области?

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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В Белгородской области с 1 июня по 8 августа на воде погибли 13 человек. Об этом сегодня сообщили на брифинге в региональном МЧС. Среди погибших есть несовершеннолетняя — девочка 2008 года рождения. Трагедия произошла в Волоконовском районе. Всего же с начала года в Белгородской области на воде погибли 18 человек.
Судя по всему, в статистику МЧС не вошёл ещё один утонувший. 8 августа уже после брифинга стало известно, что из реки Убля в Старооскольском горокруге достали тело мужчины.
За 1 июля — 8 августа в регионе спасти удалось 11 человек. С начала года — 14.
За купание в неположенных местах в этом купальном сезоне на белгородцев составили 115 административных материалов. К ответственности привлекли 128 родителей, чьи дети находились рядом с водоёмами без присмотра взрослых.