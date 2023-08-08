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Сколько человек погибло на воде с начала купального сезона в Белгородской области?

8 августа 2023, 14:00
Фото: 1MI

За лето в Белгородской области на водоёмах погибли 13 человек

Среди погибших есть девочка-подросток. Спасти за тот же период удалось 11 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области с 1 июня по 8 августа на воде погибли 13 человек. Об этом сегодня сообщили на брифинге в региональном МЧС. Среди погибших есть несовершеннолетняя — девочка 2008 года рождения. Трагедия произошла в Волоконовском районе. Всего же с начала года в Белгородской области на воде погибли 18 человек.

Судя по всему, в статистику МЧС не вошёл ещё один утонувший. 8 августа уже после брифинга стало известно, что из реки Убля в Старооскольском горокруге достали тело мужчины.

За 1 июля — 8 августа в регионе спасти удалось 11 человек. С начала года — 14.

За купание в неположенных местах в этом купальном сезоне на белгородцев составили 115 административных материалов. К ответственности привлекли 128 родителей, чьи дети находились рядом с водоёмами без присмотра взрослых.

Из Убли в Белгородской области достали тело мужчины
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#Таисия Некрасова#Утонули#Водоёмы#Гибель на воде#Происшествия#Купальный сезон#МЧС#Белгородская область
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