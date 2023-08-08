Сколько человек погибло на воде с начала купального сезона в Белгородской области?

В Белгородской области с 1 июня по 8 августа на воде погибли 13 человек. Об этом сегодня сообщили на брифинге в региональном МЧС. Среди погибших есть несовершеннолетняя — девочка 2008 года рождения. Трагедия произошла в Волоконовском районе. Всего же с начала года в Белгородской области на воде погибли 18 человек.