Школа, МКД, частные дома и авто пострадали от разгула стихии в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
На Белгородскую область 7 августа обрушилась непогода. Пострадали как минимум четыре района и Белгород.
Как рассказал глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, в Масловой Пристани из-за ливня и ветра повреждения получили 20 многоквартирных домов, 21 частный и ещё как минимум три автомобиля. Пострадали и соцобъекты. В их числе — школа. В округе зафиксировали разрушение кровли, окон, заборов. Власти пообещали людям помочь с восстановлением. Также в округе оборвало линии электропередачи.
Сильный дождь и ветер были и в Краснояружском районе, в том числе в райцентре, Колотиловском, Илёк-Пеньковском, Графовском сельских поселениях. По словам главы муниципалитета Андрея Миськова, созданы рабочие группы, которые встречаются с собственниками и фиксируют разрушения. Тем временем ремонтники уже вышли на объекты. Деньги на ремонт выделили из резервного фонда.
Накануне Миськов сообщал, что сильный ветер повалил несколько деревьев, заборов и повредил крыши жилых домов.
В Волоконовском районе из-за плохой погоды были проблемы со светом, сообщил глава Сергей Бикетов. В Тишанке и Волчьей Александровке поваленные деревья повредили линии электропередачи. Их уже восстановили. Кроме того, в селе Новом сорвало крыши трёх домов. Жителям также окажут помощь.
Борисовский район тоже пострадал из-за непогоды. Накануне в муниципалитете повреждения получили порядка 30 домов. Сельские администрации уже занимаются восстановлением, отметил глава района Владимир Переверзев.
В Белгороде вечером 7 августа порывы ветра достигали 17 м/с. По состоянию на 17:20 поступили сообщения как минимум о семи поваленных деревьях. Судя по фото и видео очевидцев, сильного ветра не выдержал балкон дома на улице Губкина. Пострадали от упавших веток некоторые автомобили в городе.