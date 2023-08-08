Школа, МКД, частные дома и авто пострадали от разгула стихии в Белгородской области

Сильный дождь и ветер были и в Краснояружском районе, в том числе в райцентре, Колотиловском, Илёк-Пеньковском, Графовском сельских поселениях. По словам главы муниципалитета Андрея Миськова, созданы рабочие группы, которые встречаются с собственниками и фиксируют разрушения. Тем временем ремонтники уже вышли на объекты. Деньги на ремонт выделили из резервного фонда.