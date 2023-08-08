Шебекинцы потребовали квартиры с новыми планировками вместо разрушенных хрущёвок

Глава региона заверил, что, хоть дом на Железнодорожной, 2 в Шебекино и строится по старому техплану, по факту это будет новый дом из новых качественных материалов. Сделать дом больше возможности нет, так как он ограничен фундаментом. Да и вряд ли большинство жителей многоэтажки согласятся ждать несколько лет, пока будет готовиться новый проект их разрушенного жилья — людям нужно как можно скорее вернуть крышу над головой.