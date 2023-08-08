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Шебекинцы потребовали квартиры с новыми планировками вместо разрушенных хрущёвок

8 августа 2023, 19:51
Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова
8 августа в прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал обращение разгневанных шебекинцев, которых не устраивает восстановление разрушенного обстрелами многоквартирного дома на Железнодорожной, 2 по старому плану — люди требуют квартиры с новыми планировками.

Как заявила жительница разрушенного МКД Марина, на встрече с подрядчиком, который строит новый дом, им рассказали о том, что люди получат квартиры с новыми планировками с использованием инноваций и заверили, что вопрос планировки и перепланировки будет обсуждаться с каждым жителем дома индивидуально. Но вместо этого шебекинцам предоставили проект старых планировок квартир.

«Это ужасно обидно и неправильно. Решили сэкономить на и так попавших в беду людях. Сейчас подрядчик даже не идёт на контакт. Как можно строить новый дом из новых панелей по старой планировке? Как можно оставить старый проект хрущёвок и вводить их в эксплуатацию?» — недоумевает жительница разрушенного дома по имени Марина.

На это эмоциональное письмо губернатор ответил скептически и сказал, что ему слабо верится в такие обещания подрядчика, потому что выполнить их физически невозможно.

Мы не строим новый дом, мы восстанавливаем вам тот дом, на который есть технический план. Если мы с вами в многоэтажном доме по каждому человеку будем проводить согласованную планировку, то это будет новый дом с новым проектом. Тогда мы должны делать новый проект и проводить государственную экспертизу. Обычно на это требуется год, иногда полтора. Таких задач не было и нет. Мы восстанавливаем то жильё, которое вы утеряли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона заверил, что, хоть дом на Железнодорожной, 2 в Шебекино и строится по старому техплану, по факту это будет новый дом из новых качественных материалов. Сделать дом больше возможности нет, так как он ограничен фундаментом. Да и вряд ли большинство жителей многоэтажки согласятся ждать несколько лет, пока будет готовиться новый проект их разрушенного жилья — людям нужно как можно скорее вернуть крышу над головой.

Напомним, в Шебекино после обстрелов снесли два многоквартирных дома: трёхподъездный на улице Московской 1931 года постройки и шестиподъездный пятиэтажный дом на Железнодорожной 1976 года. Оба решено восстанавливать, работы уже ведутся. Планируется, что уже к концу года жители этих домов вернутся в свои отстроенные квартиры.

Новая планировка? Жданов рассказал о строительстве двух уничтоженных домов в Шебекино
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#Артем Черненко#Шебекино#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Восстановление домов#Приграничье#Мкд#Восстановление#Планировка#Хрущёвка
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