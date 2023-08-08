Шебекинцы потребовали квартиры с новыми планировками вместо разрушенных хрущёвок

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
Как заявила жительница разрушенного МКД Марина, на встрече с подрядчиком, который строит новый дом, им рассказали о том, что люди получат квартиры с новыми планировками с использованием инноваций и заверили, что вопрос планировки и перепланировки будет обсуждаться с каждым жителем дома индивидуально. Но вместо этого шебекинцам предоставили проект старых планировок квартир.
«Это ужасно обидно и неправильно. Решили сэкономить на и так попавших в беду людях. Сейчас подрядчик даже не идёт на контакт. Как можно строить новый дом из новых панелей по старой планировке? Как можно оставить старый проект хрущёвок и вводить их в эксплуатацию?» — недоумевает жительница разрушенного дома по имени Марина.
На это эмоциональное письмо губернатор ответил скептически и сказал, что ему слабо верится в такие обещания подрядчика, потому что выполнить их физически невозможно.
Мы не строим новый дом, мы восстанавливаем вам тот дом, на который есть технический план. Если мы с вами в многоэтажном доме по каждому человеку будем проводить согласованную планировку, то это будет новый дом с новым проектом. Тогда мы должны делать новый проект и проводить государственную экспертизу. Обычно на это требуется год, иногда полтора. Таких задач не было и нет. Мы восстанавливаем то жильё, которое вы утеряли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона заверил, что, хоть дом на Железнодорожной, 2 в Шебекино и строится по старому техплану, по факту это будет новый дом из новых качественных материалов. Сделать дом больше возможности нет, так как он ограничен фундаментом. Да и вряд ли большинство жителей многоэтажки согласятся ждать несколько лет, пока будет готовиться новый проект их разрушенного жилья — людям нужно как можно скорее вернуть крышу над головой.
Напомним, в Шебекино после обстрелов снесли два многоквартирных дома: трёхподъездный на улице Московской 1931 года постройки и шестиподъездный пятиэтажный дом на Железнодорожной 1976 года. Оба решено восстанавливать, работы уже ведутся. Планируется, что уже к концу года жители этих домов вернутся в свои отстроенные квартиры.