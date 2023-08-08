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Published Сегодня, 13:28

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Шебекинцы нашли работу в Липецкой и Тульской областях

8 августа 2023, 13:28
Фото: Midjourney
При этом массовых случаев трудоустройства во время проживания белгородцев в пунктах временного размещения не было. Об этом сообщила заместитель главы региона по внутренней политике Ольга Медведева.
Сюжет
Пвр

По словам чиновницы, трудоустройство шебекинцев, которые проживали в ПВР, не приобрело массовый характер.

Люди стремились вернуться домой, это было видно из разговоров. Основные вопросы, с которыми обращались люди в ПВР: «Возобновит или нет работу предприятие?», «Можно ли вернуться на работу?».
Ольга Медведева

При этом Медведева добавила, что некоторые шебекинцы нашли работу в Короче, Старом Осколе, а кто-то остался в Липецкой и Тульской областях.

Работодатели пошли навстречу, чтобы по максимуму сохранить заработную плату людям, которые находятся в ПВР. Пусть не всегда это удавалось в полном объёме, но люди вернулись на свои рабочие места и сегодня работают полный рабочий день.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
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#Кристина Семенчук#Трудоустройство#Шебекинцы#Пвр#Общество#Белгородская область#Ольга медведева#Владимир Жданов
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