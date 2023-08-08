Шебекинцы нашли работу в Липецкой и Тульской областях

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
По словам чиновницы, трудоустройство шебекинцев, которые проживали в ПВР, не приобрело массовый характер.
Люди стремились вернуться домой, это было видно из разговоров. Основные вопросы, с которыми обращались люди в ПВР: «Возобновит или нет работу предприятие?», «Можно ли вернуться на работу?».
Ольга Медведева
При этом Медведева добавила, что некоторые шебекинцы нашли работу в Короче, Старом Осколе, а кто-то остался в Липецкой и Тульской областях.
Работодатели пошли навстречу, чтобы по максимуму сохранить заработную плату людям, которые находятся в ПВР. Пусть не всегда это удавалось в полном объёме, но люди вернулись на свои рабочие места и сегодня работают полный рабочий день.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа