С начала года в Белгородской области больше 30 человек погибли в огне

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
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Updated Сегодня, 14:59
В период с января по июль в Белгородской области во время пожаров погибли 34 человека. Ещё 18 белгородцев пострадали.
Всего на территории региона с начала года зафиксировали 1052 пожара. На открытой территории произошло 506 из них. В жилом секторе насчитали 257 возгораний. Как правило, причинами пожаров становились неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и поджоги.
Напомним, что 3 августа в Белгороде на дороге загорелся автобус. Он остановился в районе стоматологической поликлиники для посадки и высадки пассажиров, а после того, как поехал, возник пожар. Начался он в районе кабины водителя. Последний остановил автобус и открыл двери. Все пассажиры успели выйти.