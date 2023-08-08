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С начала года в Белгородской области больше 30 человек погибли в огне

8 августа 2023, 14:57
Фото: 1MI
На территории региона за семь месяцев зафиксировали больше 1 тыс. возгораний. Из-за них пострадали 18 человек, сообщили в областном ГУ МЧС.
Сюжет
Пожары

В период с января по июль в Белгородской области во время пожаров погибли 34 человека. Ещё 18 белгородцев пострадали.

Всего на территории региона с начала года зафиксировали 1052 пожара. На открытой территории произошло 506 из них. В жилом секторе насчитали 257 возгораний. Как правило, причинами пожаров становились неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и поджоги.

Напомним, что 3 августа в Белгороде на дороге загорелся автобус. Он остановился в районе стоматологической поликлиники для посадки и высадки пассажиров, а после того, как поехал, возник пожар. Начался он в районе кабины водителя. Последний остановил автобус и открыл двери. Все пассажиры успели выйти.

Стали известны подробности пожара в автобусе в центре Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Пожары#Пострадавшие#МЧС
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