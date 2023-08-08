С начала года в Белгородской области больше 30 человек погибли в огне

Напомним, что 3 августа в Белгороде на дороге загорелся автобус. Он остановился в районе стоматологической поликлиники для посадки и высадки пассажиров, а после того, как поехал, возник пожар. Начался он в районе кабины водителя. Последний остановил автобус и открыл двери. Все пассажиры успели выйти.