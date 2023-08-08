С белгородцев собирают деньги для бомбоубежища в школе

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
По словам белгородки, в посёлке Комсомольский в школе родителям поставили ультиматум: либо поголовная сдача на убежище по 300 рублей, либо дистанционное обучение. Вячеслав Гладков от такого заявления был в шоке — во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» он назвал это бредом. Глава региона отметил, что забота о безопасности школьников — задача администрации учебного заведения.
Хочется прям… поругать сильно. Если кто-то действительно собирает деньги — пишите сразу в прокуратуру, потому что это противозаконно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Несмотря на совет женщине обратиться. прокуратуру, Гладков уже дал поручение главе Белгородского района Владимиру Перцеву разобраться в ситуации и доложить итог проверки.