С белгородцев собирают деньги для бомбоубежища в школе

По словам белгородки, в посёлке Комсомольский в школе родителям поставили ультиматум: либо поголовная сдача на убежище по 300 рублей, либо дистанционное обучение. Вячеслав Гладков от такого заявления был в шоке — во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» он назвал это бредом. Глава региона отметил, что забота о безопасности школьников — задача администрации учебного заведения.