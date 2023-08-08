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Расписание автобусов и маршруток в Белгороде: выходные и будние дни

8 августа 2023, 06:18
Фото: 1MI
С 1 января 2023 года в Белгородской агломерации заработала обновлённая маршрутная сеть. Как изменилось расписание автобусов — в материале Бел.Ру.

По данным предприятия «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», новая маршрутная сеть теперь состоит из 132 маршрутов. Из них 45 маршрутов — городских и 87 — пригородных (семь сезонных и пять муниципальных пригородных). Обновлённое расписание автобусов и маршруток в Белгороде выглядит теперь так:

№1 Аэропорт — Белгородский проспект — ж/д вокзал

Фото: Сайт ЕТК

№2 Ж/д вокзал — ул. Костюкова

Фото: Сайт ЕТК

№4 Аэропорт — проспект Славы — ж/д вокзал

№8 Аэропорт — БГТУ

№9 Универмаг «Белгород» — ул. Засечная

Фото: Сайт ЕТК

№10 Энергомаш — ЮМР — Витаминный комбинат

Фото: Сайт ЕТК

№12 Рынок «Салют» — ул. Привольная

№13 Ж/д вокзал — школа №43

№13к Ж/д вокзал — ул. Конева

№14 универмаг «Белгород» — ул. Ватутина — Витаминный комбинат

Фото: Сайт ЕТК

№15 Аэропорт — школа №43

№17 Аэропорт — ул. Конева

№18 универмаг Белгород — микрорайон Восточный

№20 Спутник — микрорайон Восточный

Фото: Сайт ЕТК

№21 универмаг «Белгород» — ул. Серафимовича — Витаминный комбинат

№23 ул. Пригородная — БГТУ

Фото: Сайт ЕТК

№24 Энергомаш — ул. 8 Марта — ул. Орлова

Фото: Сайт ЕТК

№25 Ж/д вокзал — ул. Новая

Фото: Сайт ЕТК

№26 Оптовый рынок — ул. Есенина

Фото: Сайт ЕТК

№27 ул. Гоголя — ж/д вокзал

Фото: Сайт ЕТК

№28 Ж/д вокзал — Аэропорт — ул. Красносельская

Фото: Сайт ЕТК

№29 Оптовый рынок — поликлиника №8

Фото: Сайт ЕТК

№30 Ж/д вокзал — ул. Каштановая

Фото: Сайт ЕТК

№31 Ж/д вокзал — ул. Есенина

№32 Гринёвка — ул. Горького

№33 Гринёвка — ул. Королёва — бульвар Юности

№34 Стадион — ул. Костюкова — ЗМК

Фото: Сайт ЕТК

№34а Стадион — ул. Королёва — ЗМК

Фото: Сайт ЕТК

№35 Спутник — ЗМК

Фото: Сайт ЕТК

№36 Универмаг «Белгород» — Дальние Пески

Фото: Сайт ЕТК

№37 Нефтебаза — ул. Серафимовича — ул. Горького

Фото: Сайт ЕТК

№39 Аэропорт — ЗМК

Фото: Сайт ЕТК

№40 Аэропорт — микрорайон Восточный

Фото: Сайт ЕТК

№41 Рынок «Салют» — ул. Губкина

№41а рынок «Салют» — Спутник

Фото: Сайт ЕТК

№42 ул. Чичерина — ул. Садовая

№43 Ячнево — Есенина

Фото: Сайт ЕТК

№45 Аэропорт — микрорайон Новый

№48 Аэропорт — ул Архиерейская — Бульвар Юности

Фото: Сайт ЕТК

№50 Энергомаш — улица 5 Августа — ул. Есенина

Фото: Сайт ЕТК

№51 Ж/д вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.1

Фото: Сайт ЕТК

№52 Ж/д вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.2

Фото: Сайт ЕТК

№53 микрорайон Юго-Западный-2.4 — микрорайон Юго-Западный-2.1 — Аэропорт

Фото: Сайт ЕТК

№54 микрорайон Юго-Западный-2.2 — микрорайон Юго-Западный-2.5 — Аэропорт

Фото: Сайт ЕТК

№56 Аэропорт — ул. Королёва — ул. Есенина

Фото: Сайт ЕТК

№100 Разумное — Таврово — Дубовое — Стрелецкое

Фото: Сайт ЕТК

№101 рынок «Салют» — с. Пушкарное

Фото: Сайт ЕТК

№101а рынок «Салют» — с. Стрелецкое

Фото: Сайт ЕТК

№102 Энергомаш — п. Майский

№102а Энергомаш — с. Головино

Фото: Сайт ЕТК

Полное расписание автобусов доступно на сайте Организатора пассажирских перевозок.

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