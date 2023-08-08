Расписание автобусов и маршруток в Белгороде: выходные и будние дни

По данным предприятия «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», новая маршрутная сеть теперь состоит из 132 маршрутов. Из них 45 маршрутов — городских и 87 — пригородных (семь сезонных и пять муниципальных пригородных). Обновлённое расписание автобусов и маршруток в Белгороде выглядит теперь так: