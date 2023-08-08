Расписание автобусов и маршруток в Белгороде: выходные и будние дни

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По данным предприятия «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», новая маршрутная сеть теперь состоит из 132 маршрутов. Из них 45 маршрутов — городских и 87 — пригородных (семь сезонных и пять муниципальных пригородных). Обновлённое расписание автобусов и маршруток в Белгороде выглядит теперь так:
№1 Аэропорт — Белгородский проспект — ж/д вокзал
№2 Ж/д вокзал — ул. Костюкова
№4 Аэропорт — проспект Славы — ж/д вокзал
№8 Аэропорт — БГТУ
№9 Универмаг «Белгород» — ул. Засечная
№10 Энергомаш — ЮМР — Витаминный комбинат
№12 Рынок «Салют» — ул. Привольная
№13 Ж/д вокзал — школа №43
№13к Ж/д вокзал — ул. Конева
№14 универмаг «Белгород» — ул. Ватутина — Витаминный комбинат
№15 Аэропорт — школа №43
№17 Аэропорт — ул. Конева
№18 универмаг Белгород — микрорайон Восточный
№20 Спутник — микрорайон Восточный
№21 универмаг «Белгород» — ул. Серафимовича — Витаминный комбинат
№23 ул. Пригородная — БГТУ
№24 Энергомаш — ул. 8 Марта — ул. Орлова
№25 Ж/д вокзал — ул. Новая
№26 Оптовый рынок — ул. Есенина
№27 ул. Гоголя — ж/д вокзал
№28 Ж/д вокзал — Аэропорт — ул. Красносельская
№29 Оптовый рынок — поликлиника №8
№30 Ж/д вокзал — ул. Каштановая
№31 Ж/д вокзал — ул. Есенина
№32 Гринёвка — ул. Горького
№33 Гринёвка — ул. Королёва — бульвар Юности
№34 Стадион — ул. Костюкова — ЗМК
№34а Стадион — ул. Королёва — ЗМК
№35 Спутник — ЗМК
№36 Универмаг «Белгород» — Дальние Пески
№37 Нефтебаза — ул. Серафимовича — ул. Горького
№39 Аэропорт — ЗМК
№40 Аэропорт — микрорайон Восточный
№41 Рынок «Салют» — ул. Губкина
№41а рынок «Салют» — Спутник
№42 ул. Чичерина — ул. Садовая
№43 Ячнево — Есенина
№45 Аэропорт — микрорайон Новый
№48 Аэропорт — ул Архиерейская — Бульвар Юности
№50 Энергомаш — улица 5 Августа — ул. Есенина
№51 Ж/д вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.1
№52 Ж/д вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.2
№53 микрорайон Юго-Западный-2.4 — микрорайон Юго-Западный-2.1 — Аэропорт
№54 микрорайон Юго-Западный-2.2 — микрорайон Юго-Западный-2.5 — Аэропорт
№56 Аэропорт — ул. Королёва — ул. Есенина
№100 Разумное — Таврово — Дубовое — Стрелецкое
№101 рынок «Салют» — с. Пушкарное
№101а рынок «Салют» — с. Стрелецкое
№102 Энергомаш — п. Майский
№102а Энергомаш — с. Головино