Пропавшего в Шебекино мальчика нашли мёртвым

Напомним, 4 августа в Разумном пропала 15-летняя девочка из многодетной семьи. Её поиски продолжались два дня. 6 августа ребёнка нашли на местном кладбище убитым. В преступлении подозревают 42-летнего жителя Разумного, который напал не девочку, когда та шла на прогулку мимо кладбища. Он изнасиловал её, после чего задушил. Обвинение мужчине уже предъявлено.