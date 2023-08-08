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Пропавшего в Шебекино мальчика нашли мёртвым

8 августа 2023, 17:59
Фото: 1MI
Трагедия произошла сегодня, 8 августа. В Шебекино под Белгородом пропал маленький 8-летний мальчик, в городе начались поиски ребёнка, которые завершились обнаружением его тела в местном водоёме. Об этом сообщил телеграм-канал «Шёпот Шебекино».
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Дети

Мальчик потерялся ещё днем на центральном пляже рядом с Центром культурного развития города. Но поиски продолжались недолго — тело вытащили из воды. Причины смерти выяснит следствие.

Напомним, 4 августа в Разумном пропала 15-летняя девочка из многодетной семьи. Её поиски продолжались два дня. 6 августа ребёнка нашли на местном кладбище убитым. В преступлении подозревают 42-летнего жителя Разумного, который напал не девочку, когда та шла на прогулку мимо кладбища. Он изнасиловал её, после чего задушил. Обвинение мужчине уже предъявлено.

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#Артем Черненко#Шебекино#Белгородская область#Умер ребёнок#Водоёмы#Происшествия#Дети
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