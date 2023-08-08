Пропавшего в конце мая белгородца нашли погибшим

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Житель Разумного ушёл из дома 29 мая и не вернулся. Волонтёры отряда «Лиза Алерт» подключились к поискам и разместили информацию о белгородце в социальных сетях.
Сообщается, что тело 49-летнего мужчины обнаружили 6 августа.
«Фонарь» со ссылкой на следком сообщает, что первичный осмотр тела погибшего показал, что смерть не была насильственной. Следователи вынесут вердикт после результатов судмедэкспертизы.