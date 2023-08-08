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Пропавшего в конце мая белгородца нашли погибшим

8 августа 2023, 07:05
Фото: 1MI
49-летнего мужчину видели живым в последний раз в конце мая. 6 августа обнаружили его тело. Об итогах поиска сообщает «Фонарь» со ссылкой на белгородский следком.

Житель Разумного ушёл из дома 29 мая и не вернулся. Волонтёры отряда «Лиза Алерт» подключились к поискам и разместили информацию о белгородце в социальных сетях.

Сообщается, что тело 49-летнего мужчины обнаружили 6 августа.

«Фонарь» со ссылкой на следком сообщает, что первичный осмотр тела погибшего показал, что смерть не была насильственной. Следователи вынесут вердикт после результатов судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Разумном 15-летнюю школьницу нашли мёртвой. Девочка пропала 4 августа — она ушла гулять и не вернулась. Её тело нашли 6 августа. Сейчас расследованием убийства занимается белгородский следком. Дело взято на контроль СК РФ.

Убийством 15-летней белгородки заинтересовался федеральный следком
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#Таисия Некрасова#Разумное#Происшествия#Пропал мужчина#Погиб человек#Лиза Алерт#Белгородская область#Белгородский район
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