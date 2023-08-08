Пропавшего в конце мая белгородца нашли погибшим

Ранее сообщалось, что пропавшую в Разумном 15-летнюю школьницу нашли мёртвой. Девочка пропала 4 августа — она ушла гулять и не вернулась. Её тело нашли 6 августа. Сейчас расследованием убийства занимается белгородский следком. Дело взято на контроль СК РФ.