Признание в убийстве, белгородцы против стройки МКД и Новая жизнь: итоги дня

Со слов жителей, строительство, напротив, ускорилось. Также они утверждают, что они не против переселенцев, но против многоэтажек, ведь это всё-таки район ИЖС. Они добавили, что дома покупали для того, чтобы жить вдали от города, а теперь у них «под носом строят часть города».