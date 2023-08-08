Признание в убийстве, белгородцы против стройки МКД и Новая жизнь: итоги дня

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Мужчина, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки, рассказал, зачем сделал это. Как пояснил обвиняемый, всё произошло, когда он был пьян.
Житель региона признал свою вину в полном объёме и рассказал, что ему «не хватало женского внимания». По словам мужчины, всё произошло, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения.
8 августа СК предъявил белгородцу обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы. Трагедия случилась 4 августа. В тот день девочка-подросток шла мимо кладбища в Разумном. 42-летний обвиняемый напал на неё и изнасиловал. Испугавшись, что девушка обратится в полицию, он её задушил.
О том, что жителя региона задержали, стало известно вчера, 7 августа. По информации некоторых источников, он был психически нездоров. Более того, местные Telegram-каналы писали, что мужчину неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения.
4 августа 15-летняя школьница ушла гулять, но не вернулась домой. 6 августа следователи нашли на кладбище тело ребёнка с признаками насильственной смерти.
Белгородцы недовольны многоквартирной застройкой в районе ИЖС в Разумном. Они записали видеообращение губернатору Вячеславу Гладкову и попросили главу региона не строить новый жилой массив в их районе.
Жители массива №22 утверждают, что строительство с ними даже не обсуждалось. Теперь они просят провести общественные слушания, на которые их хотя бы пригласят, ведь в 2014 году «их никто не позвал». При этом белгородцы просили главу района приостановить стройку и провести слушания.
Со слов жителей, строительство, напротив, ускорилось. Также они утверждают, что они не против переселенцев, но против многоэтажек, ведь это всё-таки район ИЖС. Они добавили, что дома покупали для того, чтобы жить вдали от города, а теперь у них «под носом строят часть города».
Сам губернатор с ситуацией уже знаком. По его словам, решение по строительству принималось более двух лет назад. Новых решений никаких нет, пояснил глава региона. Тем не менее он сказал, что власти разберутся. Решения будут приниматься исходя из действующего законодательства.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе строительства домов четвёртой очереди проекта «Новая жизнь». Работы ещё не завершились. Более того, всё ещё имеются проблемы.
Подрядчик сообщил, что работы по кровле, фасадам зданий, наружным инженерным сетям и вертикальной планировке территории уже завершились. К концу подходят отделочные работы и пусконаладка внутренних инженерных сетей. Проблемы же касаются технических условий по водоснабжению и водоотведению микрорайона, парковок.
Гладков потребовал представить согласованные решения между областным минстроем, подрядчиком и мэрией. Контролировать объект власти продолжат.