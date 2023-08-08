«Потрясло всю страну»: Вячеслав Гладков прокомментировал убийство девочки в Разумном

«Поясните жителям области, как осуществляется досмотр за умалишёнными и является ли убийца таковым? Он выглядит абсолютно адекватно, необходима независимая экспертиза вне города. Его снова будут лечить? Пора признать, что это неизлечимо: либо в камеру пожизненно, либо к стенке. Город в ужасе от этой истории», — написала губернатору местная жительница по имени Зинаида.