«Потрясло всю страну»: Вячеслав Гладков прокомментировал убийство девочки в Разумном

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
«Поясните жителям области, как осуществляется досмотр за умалишёнными и является ли убийца таковым? Он выглядит абсолютно адекватно, необходима независимая экспертиза вне города. Его снова будут лечить? Пора признать, что это неизлечимо: либо в камеру пожизненно, либо к стенке. Город в ужасе от этой истории», — написала губернатору местная жительница по имени Зинаида.
Вячеслав Гладков ответил, что общается с руководителями всех силовых структур: и полиции, и прокуратуры, и следствия. Все негодуют из-за убийства 15-летней девочки в Разумном, поэтому он уверен, что убийца понесёт заслуженное наказание — максимальное, предусмотренное российским законодательством.
Убийство девочки потрясло всю страну. Я очень рад, что мы установили такое техническое обеспечение, которое позволяет нам контролировать безопасность и позволило очень быстро найти этого убийцу. К сожалению, девочку не вернёшь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что власти усиливают цифровой контроль за правонарушениями, в том числе тяжёлыми. И это убийство показало, что он эффективен и приносит результаты. Но родители тоже несут ответственность за безопасность детей и должны внимательно следить за тем, где находится их ребёнок.
«Внимание — залог безопасности, и вместе мы должны детей максимально беречь. Они — главное в нашей жизни», — добавил глава региона.
Напомним, 4 августа в Разумном пропала 15-летняя девочка-подросток из многодетной семьи. Поиски ребёнка продолжались два дня. 6 августа её нашли на кладбище убитой. В преступлении подозревают 42-летнего жителя Разумного, ему уже предъявили обвинение.