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«Потрясло всю страну»: Вячеслав Гладков прокомментировал убийство девочки в Разумном

8 августа 2023, 17:34
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков прокомментировал убийство девочки под Белгородом

В ходе вечернего прямого эфира 8 августа губернатор Белгородской области рассказал о том, как ведётся следствие после убийства в Разумном 15-летней девочки из многодетной семьи и своём отношении к этой трагедии.

«Поясните жителям области, как осуществляется досмотр за умалишёнными и является ли убийца таковым? Он выглядит абсолютно адекватно, необходима независимая экспертиза вне города. Его снова будут лечить? Пора признать, что это неизлечимо: либо в камеру пожизненно, либо к стенке. Город в ужасе от этой истории», — написала губернатору местная жительница по имени Зинаида.

Вячеслав Гладков ответил, что общается с руководителями всех силовых структур: и полиции, и прокуратуры, и следствия. Все негодуют из-за убийства 15-летней девочки в Разумном, поэтому он уверен, что убийца понесёт заслуженное наказание — максимальное, предусмотренное российским законодательством.

Убийство девочки потрясло всю страну. Я очень рад, что мы установили такое техническое обеспечение, которое позволяет нам контролировать безопасность и позволило очень быстро найти этого убийцу. К сожалению, девочку не вернёшь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что власти усиливают цифровой контроль за правонарушениями, в том числе тяжёлыми. И это убийство показало, что он эффективен и приносит результаты. Но родители тоже несут ответственность за безопасность детей и должны внимательно следить за тем, где находится их ребёнок.

«Внимание — залог безопасности, и вместе мы должны детей максимально беречь. Они — главное в нашей жизни», — добавил глава региона.

Напомним, 4 августа в Разумном пропала 15-летняя девочка-подросток из многодетной семьи. Поиски ребёнка продолжались два дня. 6 августа её нашли на кладбище убитой. В преступлении подозревают 42-летнего жителя Разумного, ему уже предъявили обвинение.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Убийство#Подросток#Уголовное наказание
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