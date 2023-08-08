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Новая планировка? Жданов рассказал о строительстве двух уничтоженных домов в Шебекино

8 августа 2023, 14:49
Фото: 1MI
При возведении домов строители будут придерживаться прежней планировки, но возможны и изменения. Подробнее сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

Как отметил чиновник, строительство дома на ул. Московская, 9 в Шебекино уже ведётся. Это был двухэтажный дом. Планируется, что максимум к концу декабря жители вернутся в свои жилые помещения.

Что касается дома №2 на ул. Железнодорожная, это полноценная шестиподъездная пятиэтажка. Подрядчик уже зашёл на строительную площадку. Планируется, что к Новому году жители заедут в новые квартиры прежней площади.

Мы старались, чтобы планировки соответствовали тем, которые были ранее. Никто несущие конструкции двигать не будет. Но самый простой пример: если в квартире были разделены санузлы с душевыми кабинами, стены не несущие и собственник пожелал совместить помещения, на это мы будем идти. Но мы отталкивались от того, что проект квартир и расположение комнат будет, как и раньше.
Владимир Жданов
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#Кристина Семенчук#Строительство#Дом#Шебекино#Город#Шебекинский горокруг
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