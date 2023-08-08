На благоустройство территории на «Родине» в Белгороде потратят 3,3 млн рублей

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Белгороде за 3,3 млн рублей благоустроят территорию, прилегающую к подземному переходу «Родина». Заказчиком выступает управление капитального строительства городской администрации.
Заявки подаются до 15 августа. Подрядчика определят 17 августа. Выполнить работы нужно в течение месяца. От исполнителя требуется провести подготовительные работы, сделать тротуары, водоотвод, установить пешеходное ограждение.
В середине июля на «Родине» стартовал ремонт остановки со стороны БелГУ. Завершить его собираются до конца августа, а реконструкция пройдёт поэтапно. В планах — установить электронное табло с расписанием автобусов, торговый павильон с пекарней, а также точкой по продаже напитков.
Подземные переходы на «Стадионе» и «Родине» отремонтируют до 15 сентября. Указанные объекты частично перекрыты. Место остановки автобусов и посадки пассажиров не изменилось.