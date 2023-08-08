На благоустройство территории на «Родине» в Белгороде потратят 3,3 млн рублей

В середине июля на «Родине» стартовал ремонт остановки со стороны БелГУ. Завершить его собираются до конца августа, а реконструкция пройдёт поэтапно. В планах — установить электронное табло с расписанием автобусов, торговый павильон с пекарней, а также точкой по продаже напитков.