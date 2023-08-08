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На благоустройство территории на «Родине» в Белгороде потратят 3,3 млн рублей

8 августа 2023, 13:08
Фото: 1MI
Управление капитального строительства мэрии ищет подрядчика, который приведёт в порядок прилегающую к подземному переходу территорию. Завершить работы необходимо за месяц, следует из данных сайта госзакупок.

В Белгороде за 3,3 млн рублей благоустроят территорию, прилегающую к подземному переходу «Родина». Заказчиком выступает управление капитального строительства городской администрации.

Заявки подаются до 15 августа. Подрядчика определят 17 августа. Выполнить работы нужно в течение месяца. От исполнителя требуется провести подготовительные работы, сделать тротуары, водоотвод, установить пешеходное ограждение.

В середине июля на «Родине» стартовал ремонт остановки со стороны БелГУ. Завершить его собираются до конца августа, а реконструкция пройдёт поэтапно. В планах — установить электронное табло с расписанием автобусов, торговый павильон с пекарней, а также точкой по продаже напитков.

Подземные переходы на «Стадионе» и «Родине» отремонтируют до 15 сентября. Указанные объекты частично перекрыты. Место остановки автобусов и посадки пассажиров не изменилось.

Фото: сайт госзакупок
С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка
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