«Мы против многоэтажек, а не переселенцев»: белгородцы записали обращение к Гладкову

Белгородцы из Разумного-22 обратились к губернатору Вячеславу Гладкову и попросили не строить новый жилой массив в их районе. По словам людей, строительство с ними даже не обсуждалось. Теперь жители просят провести общественные слушания, на которые их хотя бы пригласят.