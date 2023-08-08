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«Мы против многоэтажек, а не переселенцев»: белгородцы записали обращение к Гладкову

8 августа 2023, 07:35
Фото: скриншот из видеообращения

Белгородцы недовольны многоквартирной застройкой в районе ИЖС в Разумном

Жители 22-го массива записали видеообращение, где рассказали, что они против строительства нового жилого массива, поскольку хотели быть вдали от города. Люди просят провести общественные слушания, ведь на прошлое их даже не позвали. Видео опубликовали в группе «РАЗУМНОЕ on-line» в соцсети.

Белгородцы из Разумного-22 обратились к губернатору Вячеславу Гладкову и попросили не строить новый жилой массив в их районе. По словам людей, строительство с ними даже не обсуждалось. Теперь жители просят провести общественные слушания, на которые их хотя бы пригласят.

«В 2014 году, когда проходили слушания, никого из нас не позвали. Сейчас мы вынуждены собраться и рассказать Вам всю историю. В данный момент происходит стройка. Мы попросили главу муниципалитета, чтобы её остановили, провели слушания с нашим присутствием, чтобы выразить своё мнение», — говорится в видеообращении.

По словам жителей, стройка ускорилась. Сейчас в массивах есть и другие проблемы, не только эта. Новый многоквартирный комплекс их только усугубит, считают белгородцы. Речь про детские сады, школы, электро- и водоснабжение. Теперь люди просят приехать губернатора и разобраться в ситуации.

«Мы не против переселенцев, мы против многоэтажек. Это всё-таки район ИЖС», — подчеркнули белгородцы. И добавили, что дома покупали для того, чтобы жить вдали от города, а теперь у них «под носом строят часть города».

Как оказалось, глава региона уже в курсе ситуации. Белгородцы неоднократно обращались к нему в соцсетях. Речь идёт о строительстве жилья для белгородцев, отселённых из приграничья, где введён режим ЧС.

Сами люди говорили, что они не против двухэтажных таунхаусов, но на строительство многоэтажек не согласны. В прямом эфире 7 августа губернатор заявил, что поручил разобраться в проблеме.

Если честно, меня немножко удивляет [ситуация — прим. ред.]. Это решение о том, сколько этажей будет на каком земельном участке, принималось уже давно — более двух лет назад. Поэтому никаких новых решений здесь нет. Вся информация общедоступная, поэтому сказать, что вы проснулись в одних условиях, засыпаете — в других, нет. Разберёмся. Все решения в рамках действующего законодательства будем принимать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Видео: «РАЗУМНОЕ on-line»
Жители ИЖС в Белгородском районе пожаловались на многоквартирную застройку
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