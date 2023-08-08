Из Убли в Белгородской области достали тело мужчины

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Очередная трагедия на воде произошла в Белгородской области. В селе Незнамово Старооскольского горокруга из реки Убля вытащили труп. Тело мужчины обнаружили в не предназначенном для купания месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются. К спасательным работам привлекли девять человек и четыре единицы техники.
В округе 2 августа также утонул местный житель. Спасатели достали тело мужчины 1988 года рождения из реки Оскол. Подробности происшествия не уточнялись.
17 июля из Северского Донца в Белгороде вытащили тело мужчины. Несчастный случай произошёл на улице Речной. Труп достали в месте, которое для купание оборудовано.
В селе Ютановка Волоконовского района спасатели вытащили труп девочки-подростка. Это произошло в месте, не оборудованном для купания.