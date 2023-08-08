Из Убли в Белгородской области достали тело мужчины

Очередная трагедия на воде произошла в Белгородской области. В селе Незнамово Старооскольского горокруга из реки Убля вытащили труп. Тело мужчины обнаружили в не предназначенном для купания месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются. К спасательным работам привлекли девять человек и четыре единицы техники.