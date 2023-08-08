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Из Убли в Белгородской области достали тело мужчины

8 августа 2023, 11:31
Фото: 1MI
Тело обнаружили в месте, которое не предназначено для купания. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Очередная трагедия на воде произошла в Белгородской области. В селе Незнамово Старооскольского горокруга из реки Убля вытащили труп. Тело мужчины обнаружили в не предназначенном для купания месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются. К спасательным работам привлекли девять человек и четыре единицы техники.

В округе 2 августа также утонул местный житель. Спасатели достали тело мужчины 1988 года рождения из реки Оскол. Подробности происшествия не уточнялись.

17 июля из Северского Донца в Белгороде вытащили тело мужчины. Несчастный случай произошёл на улице Речной. Труп достали в месте, которое для купание оборудовано.

В селе Ютановка Волоконовского района спасатели вытащили труп девочки-подростка. Это произошло в месте, не оборудованном для купания.

Из реки в Белгородской области достали тело мужчины
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#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#МЧС#Происшествия#Река#Труп#Убля
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