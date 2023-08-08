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Published Сегодня, 14:20

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Глава Шебекинского горокруга рассказал о пуске горячей воды в части города

8 августа 2023, 14:20
Фото: 1MI
Она появится в течение семи дней. Об этом сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

По словам чиновника, самое главное, что удалось сделать в ходе восстановления Шебекино, — запустить водоснабжение с учётом того, что некоторые котельные были повреждены, а заказные позиции оборудования требовали времени.

На сегодняшний день идут пусконаладочные работы. Поэтому в течение семи дней горячая вода появится в микрорайоне Мелзавода, на ул. Дзержинского, ул. Ленина.

Напомним, централизованная подача воды началась в Шебекино в июне. Тогда же налаживали подачу электроэнергии и газа.

Следующим этапом стала уборка строительного и бытового мусора, восстановление работы предприятий торговли.

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#Водоснабжение#Горячая вода#Жданов#Город#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Кристина Семенчук
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