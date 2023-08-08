Глава Шебекинского горокруга рассказал о пуске горячей воды в части города

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По словам чиновника, самое главное, что удалось сделать в ходе восстановления Шебекино, — запустить водоснабжение с учётом того, что некоторые котельные были повреждены, а заказные позиции оборудования требовали времени.
На сегодняшний день идут пусконаладочные работы. Поэтому в течение семи дней горячая вода появится в микрорайоне Мелзавода, на ул. Дзержинского, ул. Ленина.
Напомним, централизованная подача воды началась в Шебекино в июне. Тогда же налаживали подачу электроэнергии и газа.
Следующим этапом стала уборка строительного и бытового мусора, восстановление работы предприятий торговли.