Гладков: Идёт хороший рост участников «губернаторской ипотеки»

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Согласно условиям «губернаторской ипотеки» правительство предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, до недавнего времени размер субсидии составлял 3%, но позже его увеличили.
Если в 2022 году услугами губернаторской ипотеки за год воспользовались 500 человек, то уже за семь месяцев этого года их уже 600. Очень рад, что учителя, врачи, работники культуры и спорта имеют возможность получить от государства помощь в решении своей жилищной проблемы.
Вячеслав Гладков
Отметим, что по программе можно купить квартиру в новостройке, а также взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.
Напомним, что за всё время программы уже к январю этого года ипотекой воспользовались больше 600 семей.