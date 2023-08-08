Гладков: Идёт хороший рост участников «губернаторской ипотеки»

Согласно условиям «губернаторской ипотеки» правительство предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, до недавнего времени размер субсидии составлял 3%, но позже его увеличили.