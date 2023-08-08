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Гладков: Идёт хороший рост участников «губернаторской ипотеки»

8 августа 2023, 08:24
Фото: 1MI
Новостройка
Уже порядка 600 белгородцев воспользовались «губернаторской ипотекой» в 2023 году. Программа льготного ипотечного кредитования предназначена для работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно условиям «губернаторской ипотеки» правительство предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, до недавнего времени размер субсидии составлял 3%, но позже его увеличили.

Если в 2022 году услугами губернаторской ипотеки за год воспользовались 500 человек, то уже за семь месяцев этого года их уже 600. Очень рад, что учителя, врачи, работники культуры и спорта имеют возможность получить от государства помощь в решении своей жилищной проблемы.
Вячеслав Гладков

Отметим, что по программе можно купить квартиру в новостройке, а также взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.

Напомним, что за всё время программы уже к январю этого года ипотекой воспользовались больше 600 семей.

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#Артем Черненко#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Губернаторская ипотека#Льготы#Жилье#Государственная помощь
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