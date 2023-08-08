Есть повреждения: стали известны последствия взрыва в Белгороде

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
7 августа в Белгороде сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили беспилотник самолётного типа. Изначально сообщалось, что разрушений не было, но информацию обещали уточнить.
Как оказалось, последствия всё-таки есть. Пострадали крыши трёх частных домов. Они получили повреждения от фрагментов сбитого беспилотника. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что в Сети ранее опубликовали фото обломков, найденных после работы ПВО.
Громко в Белгороде было не только 7 августа, но и днём ранее. Утром в воскресенье, 6 августа, горожан разбудил грохот в небе. Оказалось, что это была работа ВС РФ.