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Есть повреждения: стали известны последствия взрыва в Белгороде

8 августа 2023, 08:09
Фото: 1MI
Фото тематическое

Крыши трёх домов пострадали от сбитого беспилотника в Белгороде

На подлёте к городу накануне сбили беспилотник. Изначально сообщалось, что обошлось без разрушений, однако последствия всё-таки есть. О них сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

7 августа в Белгороде сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили беспилотник самолётного типа. Изначально сообщалось, что разрушений не было, но информацию обещали уточнить.

Как оказалось, последствия всё-таки есть. Пострадали крыши трёх частных домов. Они получили повреждения от фрагментов сбитого беспилотника. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что в Сети ранее опубликовали фото обломков, найденных после работы ПВО.

Громко в Белгороде было не только 7 августа, но и днём ранее. Утром в воскресенье, 6 августа, горожан разбудил грохот в небе. Оказалось, что это была работа ВС РФ.

Под Белгородом нашли обломки после работы ПВО
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