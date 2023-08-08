Два села Белгородской области лидируют в голосовании за проведение интернета

Голосование на госуслугах за сёла, где нужно провести интернет, стартовало ещё 17 июля. В список попали населённые пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, где не работает ни один оператор сотовой связи. Победителей в 2024 году ждёт установка вышки сотовой связи и доступ к качественному мобильному интернету 4G.