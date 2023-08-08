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Два села Белгородской области лидируют в голосовании за проведение интернета

8 августа 2023, 16:06
Фото: 1MI
Голосование идёт на портале «Госуслуги» и будет длиться до 13 августа включительно. По почте письма принимают до 10 сентября. Участвуют в нём только жители, прописанные в селе, за которое они отдают голос.

Голосование на госуслугах за сёла, где нужно провести интернет, стартовало ещё 17 июля. В список попали населённые пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, где не работает ни один оператор сотовой связи. Победителей в 2024 году ждёт установка вышки сотовой связи и доступ к качественному мобильному интернету 4G.

Уже можно подвести предварительные итоги голосования. В Белгородской области на установку вышки пока уверенно претендуют два села, которые находятся в Алексеевском округе: Теплинка и Воробьёво. В первом проживают около 180 человек, во втором — около 140. На 8 августа в голосовании поучаствовали около 6000 белгородцев.

Голосование за сёла, в которых появится интернет, проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Когда оно завершится, станут известны 25 сёл и деревень, где вышки сотовой связи установят в первую очередь.

Напомним, в конце июля о голосовании за сёла без интернета рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В 2022 году победителями аналогичного голосования на госуслугах стали 39 сёл и деревень.

Гладков предложил белгородцам выбрать сёла, где нужно установить вышки сотовой связи
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#Артем Черненко#Касается каждого#Общество#Голосование#Интернет#Белгородская область#Алексеевский горокруг
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