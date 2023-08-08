Денис Буцаев: РЭО профинансирует возведение комплекса по обращению с ТКО на Чукотке

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Как сообщает transsibinfo.com, подробнее о проекте рассказал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. По его словам, месяцем ранее власти Чукотского АО и ООО «Концессионная компания „Билибино“, выступающее в роли инвестора, подписали концессионное соглашение о строительстве КПО в регионе. На возведение и ввод в эксплуатацию нового объекта потребуется свыше 585 миллионов рублей, при этом Российский экологический оператор планирует вложить в него до 95% от общей суммы инвестиций благодаря размещению облигаций компании. Финансирование со стороны РЭО составит свыше 500 миллионов рублей.
По словам заместителя генерального директора РЭО Сергея Королева, новый объект будет иметь мощность 3,5 тысячи тонн в год. Его построят в городе Билибино и запустят в работу в 2025 году. Проектирование комплекса стартует в ближайшее время.
Ранее, на проходящем в Северной столице Петербургском международном экономическом форуме, Чукотский АО и ППК «РЭО» подписали соглашение о взаимодействии в отрасли развития системы обращения с отходами. В итоге такой совместной работы в регионе должна появиться необходимая инфраструктура.