Денис Буцаев: РЭО профинансирует возведение комплекса по обращению с ТКО на Чукотке

Как сообщает transsibinfo.com, подробнее о проекте рассказал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. По его словам, месяцем ранее власти Чукотского АО и ООО «Концессионная компания „Билибино“, выступающее в роли инвестора, подписали концессионное соглашение о строительстве КПО в регионе. На возведение и ввод в эксплуатацию нового объекта потребуется свыше 585 миллионов рублей, при этом Российский экологический оператор планирует вложить в него до 95% от общей суммы инвестиций благодаря размещению облигаций компании. Финансирование со стороны РЭО составит свыше 500 миллионов рублей.