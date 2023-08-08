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Четыре беспилотника атаковали Белгородскую область за день

8 августа 2023, 08:51
Фото: 1MI
Беспилотники
Накануне в регионе сбили несколько беспилотников, некоторые населённые пункты попали под артиллерийские и миномётные обстрелы. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

7 августа Белгородскую область атаковали с четырёх беспилотников. Так, в Журавлёвке в Белгородском районе БПЛА сбросил взрывное устройство. Село атаковал и дрон-камикадзе. Из-за работы ПВО по дрону повредило линию электропередачи. Её уже восстановили.

Беспилотник накануне сбили и в Чураево Шебекинского горокруга. Обошлось без последствий.

Помимо этого, беспилотник самолётного типа накануне сбили на подлёте к Белгороду. Как оказалось, есть повреждения. Пострадали крыши трёх частных домов.

Кроме атак с беспилотников, ВСУ продолжали артиллерийские и миномётные обстрелы. В Белгородском районе 7 августа по Нехотеевке выпустили шесть артиллерийских снарядов.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину Староселья. Из миномёта противник ударил по Вязовому. Там насчитали 14 прилётов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

В Шебекинском горокруге по Новой Таволжанке выпустили семь миномётных снарядов, по хутору Панков — четыре, по МАПП «Шебекино» — ещё шесть. Без последствий.

Есть повреждения: стали известны последствия взрыва в Белгороде
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