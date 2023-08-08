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Без жилья и из-за страха: кто из белгородцев остаётся жить в ПВР

8 августа 2023, 09:02
Фото: 1MI

В Белгороде рассказали, по каким причинам люди из приграничья остаются жить в ПВР

В пунктах временного размещения на сегодняшний день остаются более 500 человек. Почему шебекинцы не возвращаются домой, рассказала заместитель главы региона по внутренней политике Ольга Медведева.
Сюжет
Пвр

По словам чиновницы, в основном сегодня в ПВР остаются те люди, чьё жильё разрушено.

Естественно, процесс строительства продолжительный. До конца этого года, скорее всего, люди не вернутся в своё жильё. Возможно, процесс строительства будет идти и в начале 2024 года.
Ольга Медведева

Ещё одна категория — жители Новой Таволжанки. Там есть несколько улиц, которые находятся в непосредственной близости к границе, и находиться людям там небезопасно. Поэтому по своему желанию они также могут оставаться в ПВР.

И третья категория — люди, которые не могут вернуться домой по разным причинам: маленькие дети, страх, требуется лечение родственников и т. д.

Медведева добавила, что количество людей в ПВР постоянно меняется.

Позвонила женщина с маленьким ребёнком. Сказала, что снимала жильё, но больше не может. Дом разрушен, ребёнку шесть месяцев, попросила определить в ПВР. Также решали вопрос по ещё одной семье — проживали у родственников, уже неудобно, определите в ПВР. В каждом случае подключаемся и стараемся помочь.
Ольга Медведева

По вопросам размещения в ПВР можно обратиться в администрацию Шебекинского горокруга и приёмную заместителя губернатора по внутренней политике.

В Белгородской области в ПВР проживает 571 житель Шебекинского горокруга
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#Кристина Семенчук#Пвр#Люди#Проживание#Общество#Белгородская область#Ольга медведева
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