Без жилья и из-за страха: кто из белгородцев остаётся жить в ПВР

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По словам чиновницы, в основном сегодня в ПВР остаются те люди, чьё жильё разрушено.
Естественно, процесс строительства продолжительный. До конца этого года, скорее всего, люди не вернутся в своё жильё. Возможно, процесс строительства будет идти и в начале 2024 года.
Ольга Медведева
Ещё одна категория — жители Новой Таволжанки. Там есть несколько улиц, которые находятся в непосредственной близости к границе, и находиться людям там небезопасно. Поэтому по своему желанию они также могут оставаться в ПВР.
И третья категория — люди, которые не могут вернуться домой по разным причинам: маленькие дети, страх, требуется лечение родственников и т. д.
Медведева добавила, что количество людей в ПВР постоянно меняется.
Позвонила женщина с маленьким ребёнком. Сказала, что снимала жильё, но больше не может. Дом разрушен, ребёнку шесть месяцев, попросила определить в ПВР. Также решали вопрос по ещё одной семье — проживали у родственников, уже неудобно, определите в ПВР. В каждом случае подключаемся и стараемся помочь.
Ольга Медведева
По вопросам размещения в ПВР можно обратиться в администрацию Шебекинского горокруга и приёмную заместителя губернатора по внутренней политике.