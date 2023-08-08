Беспилотник упал на территории монастыря в приграничье: пострадал ребёнок

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В Курской области упал беспилотник. Происшествие случилось 8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря.
Издание пишет, что есть пострадавший. Информацию спустя время уточнил курский губернатор Роман Старовойт.
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Лёгкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребёнок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребёнка доставляют в центральную районную больницу для осмотра.
Роман Старовойт
Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Курской области. На одном из них было указание на запрещённое в России террористическое формирование.
В Белгороде, напомним, накануне сработала ПВО. Беспилотник сбили на подлёте к городу. Повреждения получили крыши трёх частных домов. Всего же за минувший день Белгородскую область атаковали четыре беспилотника.