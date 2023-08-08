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Беспилотник упал на территории монастыря в приграничье: пострадал ребёнок

8 августа 2023, 14:22
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Падение беспилотника на территории монастыря в Курской области

Беспилотник атаковал монастырь в Курской области

Происшествие случилось на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, пишут «Курские известия». Пострадал ребёнок.
Сюжет
СВО

В Курской области упал беспилотник. Происшествие случилось 8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря.

Издание пишет, что есть пострадавший. Информацию спустя время уточнил курский губернатор Роман Старовойт.

На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Лёгкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребёнок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребёнка доставляют в центральную районную больницу для осмотра.
Роман Старовойт

Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Курской области. На одном из них было указание на запрещённое в России террористическое формирование.

В Белгороде, напомним, накануне сработала ПВО. Беспилотник сбили на подлёте к городу. Повреждения получили крыши трёх частных домов. Всего же за минувший день Белгородскую область атаковали четыре беспилотника.

Падение беспилотника на территории монастыря в Курской областиПадение беспилотника на территории монастыря в Курской области
Падение беспилотника на территории монастыря в Курской областиПадение беспилотника на территории монастыря в Курской области
Падение беспилотника на территории монастыря в Курской областиПадение беспилотника на территории монастыря в Курской области
Падение беспилотника на территории монастыря в Курской областиПадение беспилотника на территории монастыря в Курской области
Падение беспилотника на территории монастыря в Курской области
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Четыре беспилотника атаковали Белгородскую область за день
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