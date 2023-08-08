Белгородца ограничили в свободе за хранение наркотиков и оружия

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сотрудники белгородской ФСБ поймали жителя Корочанского района, причастного к незаконному приобретению и хранению оружия и наркотиков. Его признали виновным.
Правоохранители выявили ряд эпизодов незаконного приобретения и хранения оружия. Речь о карабине, обрезе охотничьего ружья, короткоствольном огнестрельном оружии, изготовленном самостоятельно. К тому же, добавили и хранение наркотиков. Как выяснилось, это была марихуана.
Против белгородца возбудили уголовные дела за незаконное хранение и приобретение наркотических веществ в крупном размере, а также приобретение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. По указанным делам прошёл суд.
По решению Корочанского райсуда мужчину приговорили к одному году и девяти месяцам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.