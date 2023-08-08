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Белгородца ограничили в свободе за хранение наркотиков и оружия

8 августа 2023, 13:16
Фото: 1MI
Жителя Корочанского района поймали сотрудники ФСБ. Суд признал его виновным, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудники белгородской ФСБ поймали жителя Корочанского района, причастного к незаконному приобретению и хранению оружия и наркотиков. Его признали виновным.

Правоохранители выявили ряд эпизодов незаконного приобретения и хранения оружия. Речь о карабине, обрезе охотничьего ружья, короткоствольном огнестрельном оружии, изготовленном самостоятельно. К тому же, добавили и хранение наркотиков. Как выяснилось, это была марихуана.

Против белгородца возбудили уголовные дела за незаконное хранение и приобретение наркотических веществ в крупном размере, а также приобретение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. По указанным делам прошёл суд.

По решению Корочанского райсуда мужчину приговорили к одному году и девяти месяцам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Уголовное дело#Происшествия#Уфсб#Оружие#Наркотики#Марихуана#Суд
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