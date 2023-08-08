Белгородские власти объяснили, почему шебекинцам не компенсируют съём квартиры

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Чиновница отметила, что в настоящее время шебекинцам предлагают только проживание в пунктах временного размещения с трёхразовым питанием.
Медведева добавила, что стоимость одного дня проживания установлена на уровне федерального законодательства. Сумма составляет до 1328 рублей сутки. Что касается предоставления компенсации за съём жилья, это не предусмотрено законом.
В соответствии с федеральным законодательством в настоящий момент компенсация за съём жилья возможна только для тех, кто ранее проживал в населённых пунктах, где введён режим ЧС. Лучше или хуже? Мы действуем в рамках федерального законодательства. К тому же, сегодня все жалуются, что цены на жильё очень резко возросли.
Ольга Медведева
Напомним, на 7 августа в белгородских ПВР проживал 571 житель Шебекинского горокруга.