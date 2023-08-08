Белгородские дети попали в изолятор в крымском лагере «Мультфильм»

В изоляторе за детьми наблюдают врачи. Если выяснится, что они не заболели ничем заразным, через 48 часов их переведут в обычные отряды. На что жалуются отдыхающие и что именно стало причиной их плохого самочувствия, в управлении образования решили не уточнять. Но заверили, что «ситуация находится под контролем работников лагеря, шебекинских медицинских и педагогических работников».