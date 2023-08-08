Белгородские дети попали в изолятор в крымском лагере «Мультфильм»

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В изоляторе за детьми наблюдают врачи. Если выяснится, что они не заболели ничем заразным, через 48 часов их переведут в обычные отряды. На что жалуются отдыхающие и что именно стало причиной их плохого самочувствия, в управлении образования решили не уточнять. Но заверили, что «ситуация находится под контролем работников лагеря, шебекинских медицинских и педагогических работников».
Для уточнения информации об этом инциденте управление образования Шебекинского округа просит звонить по телефону 8 (919) 227-58-55.
Напомним, в середине июля белгородские дети отправились отдыхать в Башкирию, но вскоре после их заселения одна из женщин захотела забрать оттуда своего ребёнка, так как он жаловался на санитарно-бытовые условия. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал представитель областного правительства.
А через несколько дней ещё одна группа белгородских детей отправилась на отдых в Крым, в лагерь «Артек». Это случилось 17 июля, когда на Крымском мосту прогремел взрыв: погибли два жителя Нового Оскола, их 14-летняя дочь Ангелина чудом осталась жива.