Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:47

Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Изображение материала

Белгородские дети попали в изолятор в крымском лагере «Мультфильм»

8 августа 2023, 18:47
Фото: Bel.ru
В детский лагерь «Мультфильм» в Крыму отправились отдыхать 115 детей из Шебекинского городского округа, на место их доставили 7 августа. По приезде восемь ребят пожаловались на плохое самочувствие, поэтому их поместили в изолятор, рассказали в шебекинском управлении образования.
Сюжет
Дети

В изоляторе за детьми наблюдают врачи. Если выяснится, что они не заболели ничем заразным, через 48 часов их переведут в обычные отряды. На что жалуются отдыхающие и что именно стало причиной их плохого самочувствия, в управлении образования решили не уточнять. Но заверили, что «ситуация находится под контролем работников лагеря, шебекинских медицинских и педагогических работников».

Для уточнения информации об этом инциденте управление образования Шебекинского округа просит звонить по телефону 8 (919) 227-58-55.

Напомним, в середине июля белгородские дети отправились отдыхать в Башкирию, но вскоре после их заселения одна из женщин захотела забрать оттуда своего ребёнка, так как он жаловался на санитарно-бытовые условия. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал представитель областного правительства.

А через несколько дней ещё одна группа белгородских детей отправилась на отдых в Крым, в лагерь «Артек». Это случилось 17 июля, когда на Крымском мосту прогремел взрыв: погибли два жителя Нового Оскола, их 14-летняя дочь Ангелина чудом осталась жива.

Белгородские дети выехали в Крым после взрыва на мосту
Узнать подробнее
Читайте также:
В лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму сменилось руководствоБелгородские школьники вернулись утром 29 июля из Крыма
#Артем Черненко#Крым#Дети#Детский лагерь#Изолятор#Болезнь
Подпишитесь
В Шебекино утонул пропавший мальчик
Сегодня, 19:26
«Экс-директора и глава депстроя завели ситуацию в тупик»: Гладков — о Новой жизни
Сегодня, 15:21
С белгородцев собирают деньги для бомбоубежища в школе
Сегодня, 17:02
«Потрясло всю страну»: Вячеслав Гладков прокомментировал убийство девочки в Разумном
Сегодня, 17:34
«Не хватало женского внимания»: обвиняемый в убийстве белгородец объяснил поступок
Сегодня, 12:48