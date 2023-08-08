Белгородка с инвалидностью оспорила решение о плате за парковку, но суд ей отказал

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Белгородке пришлось судиться из-за платной парковки, несмотря на инвалидность и решения районного и областного суда в её пользу. В Первом кассационном суде общей юрисдикции решили, что женщина обязана платить за парковку по общим правилам.
Согласно материалам дела, жительницу региона признали виновной в административном правонарушении за неуплату денег за платную парковку. Женщина обратилась с жалобой в районный суд и объяснила, что является инвалидом II группы, а места для инвалидов на городской платной парковке были заняты.
В районном суде жалобу белгородки посчитали обоснованной. С этим вердиктом согласились и в областном суде. Постановление административной комиссии на основании этих решений отменили.
Однако председатель последней обратился в кассационный суд. Там в свою очередь решили, что женщина обязана оплачивать парковку по общим правилам, невзирая на вышеуказанные обстоятельства.
В итоге решения районного и областного судов отменили. Производство по делу прекратили из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности.