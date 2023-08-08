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Белгородка с инвалидностью оспорила решение о плате за парковку, но суд ей отказал

8 августа 2023, 08:42
Фото: 1MI
Платная парковка
Женщина оставила машину на платной парковке, но плату не внесла, ссылаясь на то, что ей не досталось свободного места на бесплатной. Районный и областной суды признали её доводы обоснованными. Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции их решение отменил.
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Суд

Белгородке пришлось судиться из-за платной парковки, несмотря на инвалидность и решения районного и областного суда в её пользу. В Первом кассационном суде общей юрисдикции решили, что женщина обязана платить за парковку по общим правилам.

Согласно материалам дела, жительницу региона признали виновной в административном правонарушении за неуплату денег за платную парковку. Женщина обратилась с жалобой в районный суд и объяснила, что является инвалидом II группы, а места для инвалидов на городской платной парковке были заняты.

В районном суде жалобу белгородки посчитали обоснованной. С этим вердиктом согласились и в областном суде. Постановление административной комиссии на основании этих решений отменили.

Однако председатель последней обратился в кассационный суд. Там в свою очередь решили, что женщина обязана оплачивать парковку по общим правилам, невзирая на вышеуказанные обстоятельства.

В итоге решения районного и областного судов отменили. Производство по делу прекратили из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Суд#Город#Инвалидность#Платная парковка#Административное правонарушение#Жалоба#Новости Белгорода#Белгород
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