Белгородка с инвалидностью оспорила решение о плате за парковку, но суд ей отказал

Женщина оставила машину на платной парковке, но плату не внесла, ссылаясь на то, что ей не досталось свободного места на бесплатной. Районный и областной суды признали её доводы обоснованными. Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции их решение отменил.

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