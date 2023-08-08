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Белгородец на «Газели» погиб под машиной после того, как в неё въехал другой грузовик

8 августа 2023, 11:25
Фото: ГИБДД по Белгородской области
Авария с летальным исходом произошла в Корочанском районе. Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил ГАЗ, стоявший на обочине. 52-летний водитель в тот момент ремонтировал авто под капотом, он скончался на месте. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В Корочанском районе на 22-м км трассы Белгород — М4 «Дон» 45-летний водитель 3010 GC2, буксируя на жёсткой сцепке другой грузовик, не справился с управлением. Авто съехало на обочину и протаранило ГАЗ-3302. 52-летний водитель «Газели» в тот момент был под капотом и ремонтировал машину. Он от полученных травм скончался на месте.

Также в Корочанском районе 7 августа на 27-м км автодороги Короча — Н. Слободка — Подольхи — Призначное — Холодное произошла авария с участием Luidor. 33-летний водитель выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-11193 под управлением 33-летней женщины. Водитель ВАЗа и два пассажира Luidor — 31-летний мужчина и 9-летний мальчик — отделались травмами.

В Борисовском районе в тот же день произошло ДТП с участием Toyota Camry. Около 4:50 на 48-м км дороги Белгород — Грайворон — Козинка 30-летний водитель не справился с управлением, из-за чего авто наехало на бордюрный камень, разделяющий транспортные потоки, а после врезалось в светофор. В результате аварии пострадал только водитель.

В Новом Осколе в 16:30 на перекрёстке Кирзаводской и Площади Свободы 49-летняя женщина на ВАЗ-2112 не предоставила преимущество ВАЗ-2114 под управлением 31-летнего водителя — машины столкнулись. Пострадал водитель второго авто.

ДТП в Белгородской областиДТП в Белгородской области
ДТП в Белгородской областиДТП в Белгородской области
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Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Белгородская область#Новый Оскол#Борисовский район#Корочанский район#Происшествия#Газель#Ремонт#Капот#Грузовик#Смертельное ДТП#ДТП#Авария
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