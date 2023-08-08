Белгородец на «Газели» погиб под машиной после того, как в неё въехал другой грузовик

В Борисовском районе в тот же день произошло ДТП с участием Toyota Camry. Около 4:50 на 48-м км дороги Белгород — Грайворон — Козинка 30-летний водитель не справился с управлением, из-за чего авто наехало на бордюрный камень, разделяющий транспортные потоки, а после врезалось в светофор. В результате аварии пострадал только водитель.