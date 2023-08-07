Жители ИЖС в Белгородском районе пожаловались на многоквартирную застройку

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как отметил Гладков, в соцсетях появилась жалоба от жителей Разумного-22 по поводу того, что люди не хотят рядом со своими домами ещё одну стройку. Стоит отметить, что речь идёт о строительстве жилья для белгородцев, отселённых из приграничья, где введён режим ЧС.
Конечно, когда покупаешь или строишь дом, хочется, чтобы рядом была и детская площадка, и детский сад, и школа, и соседей не было. Нужно, чтобы вы (Оксана Козлитина — прим.ред.) выехали на место, проверили всю разрешительную документацию. Давайте перепроверим предназначение земельных участков, когда был сформирован вид использования земельных участков.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что, если люди приобретали дома для ИЖС и рядом была многоквартирная застройка, значит, ничего странного в этом нет. А если земельный участок, по которому сейчас идёт возмущение, в течение нескольких дней был переведён под многоквартирные дома, значит, у людей есть причины возмущаться.
Давайте тогда вместе с ними находить компромиссное решение.
Вячеслав Гладков