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Жители ИЖС в Белгородском районе пожаловались на многоквартирную застройку

7 августа 2023, 06:27
Фото: 1MI
Своё обращение они оставили в соцсетях главы региона Вячеслава Гладкова. Примечательно, что многоквартирный дом планируют строить для белгородцев, отселённых из приграничья, где введён режим ЧС. Губернатор поручил разобраться в ситуации.
Сюжет
Стройка

Как отметил Гладков, в соцсетях появилась жалоба от жителей Разумного-22 по поводу того, что люди не хотят рядом со своими домами ещё одну стройку. Стоит отметить, что речь идёт о строительстве жилья для белгородцев, отселённых из приграничья, где введён режим ЧС.

Конечно, когда покупаешь или строишь дом, хочется, чтобы рядом была и детская площадка, и детский сад, и школа, и соседей не было. Нужно, чтобы вы (Оксана Козлитина — прим.ред.) выехали на место, проверили всю разрешительную документацию. Давайте перепроверим предназначение земельных участков, когда был сформирован вид использования земельных участков.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что, если люди приобретали дома для ИЖС и рядом была многоквартирная застройка, значит, ничего странного в этом нет. А если земельный участок, по которому сейчас идёт возмущение, в течение нескольких дней был переведён под многоквартирные дома, значит, у людей есть причины возмущаться.

Давайте тогда вместе с ними находить компромиссное решение.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Стройка#Многоквартирный дом#ИЖС#Жалоба#Общество#Губернатор#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Оксана Козлитина
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