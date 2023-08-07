Жители ИЖС в Белгородском районе пожаловались на многоквартирную застройку

Губернатор добавил, что, если люди приобретали дома для ИЖС и рядом была многоквартирная застройка, значит, ничего странного в этом нет. А если земельный участок, по которому сейчас идёт возмущение, в течение нескольких дней был переведён под многоквартирные дома, значит, у людей есть причины возмущаться.