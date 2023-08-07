Жаркие выходные в Белгороде едва не привели к трём трагедиям на воде

Ещё три происшествия зарегистрировали на городском пляже Белгорода 6 августа. Девушка 2005 года рождения во время купания потеряла сознание и начала тонуть. Спасатели достали её из воды и оказали доврачебную помощь. Юная белгородка получила тепловой удар из-за того, что долго находилась на солнце.