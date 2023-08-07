Жаркие выходные в Белгороде едва не привели к трём трагедиям на воде

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Белгородской области зафиксировали пять происшествий на воде за неделю. Одно купание закончилось трагедией.
2 августа в Старооскольском горокруге достали тело мужчины 1988 года рождения из реки Оскол. Подробности происшествия не уточняются. Ранее сообщалось, что тело нашли в месте, не предназначенном для купания.
В Белгороде на реке Северский Донец спали женщину. Спасатели услышали крики и вытащили её. Как оказалось, белгородка не рассчитала свои силы и заплыла слишком далеко. Тонуть она начала на обратном пути.
Ещё три происшествия зарегистрировали на городском пляже Белгорода 6 августа. Девушка 2005 года рождения во время купания потеряла сознание и начала тонуть. Спасатели достали её из воды и оказали доврачебную помощь. Юная белгородка получила тепловой удар из-за того, что долго находилась на солнце.
В тот же день женщина 1987 года рождения далеко заплыла и начала тонуть. Спасатели достали её из воды. Дальнейшая помощь белгородке не потребовалась.
Более того, там же женщина 1990 года рождения получила тепловой удар. Она плавала на сапе, стала терять сознание и упала в воду. Её тоже удалось спасти.