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Жаркие выходные в Белгороде едва не привели к трём трагедиям на воде

7 августа 2023, 12:33
Фото: 1MI

Трёх белгородок спасли за один день на городском пляже

На водоёмах Белгородской области за неделю зафиксировали пять происшествий. 2 августа в Старооскольском горокруге утонул мужчина, сообщили в региональном ГУ МЧС. В Белгороде тем временем удалось спасти четырёх человек.
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МЧС

В Белгородской области зафиксировали пять происшествий на воде за неделю. Одно купание закончилось трагедией.

2 августа в Старооскольском горокруге достали тело мужчины 1988 года рождения из реки Оскол. Подробности происшествия не уточняются. Ранее сообщалось, что тело нашли в месте, не предназначенном для купания.

В Белгороде на реке Северский Донец спали женщину. Спасатели услышали крики и вытащили её. Как оказалось, белгородка не рассчитала свои силы и заплыла слишком далеко. Тонуть она начала на обратном пути.

Ещё три происшествия зарегистрировали на городском пляже Белгорода 6 августа. Девушка 2005 года рождения во время купания потеряла сознание и начала тонуть. Спасатели достали её из воды и оказали доврачебную помощь. Юная белгородка получила тепловой удар из-за того, что долго находилась на солнце.

В тот же день женщина 1987 года рождения далеко заплыла и начала тонуть. Спасатели достали её из воды. Дальнейшая помощь белгородке не потребовалась.

Более того, там же женщина 1990 года рождения получила тепловой удар. Она плавала на сапе, стала терять сознание и упала в воду. Её тоже удалось спасти.

Четверо мужчин утонули за неделю в Белгородской области
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